Kayserispor, Çin'den transfer yaptı!

Süper Lig ekiplerinden, Çin Ligi takımlarından Guizhou Hengfeng Zhicheng'den Hollandalı orta saha oyuncusui 1 yıllığına kiraladı.Kayserispor'dan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;Bir süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğümüz Hollandalı futbolcu Tjaronn Chery ile anlaşma sağlanmıştır. Hollanda ligi ve İngiltere liginde üst düzey futbol oynamış, yüksek bir bonservis bedeli ile Çin kulübü Guizhou Heng Feng kulübüne transfer olan ve halen Çin kulübünün oyuncusu olan Tjaronn Chery ile 1 yıllık sözleşme imzalanmış olup;Yıllık ücretinin büyük bir kısmınında Çin kulübü tarafından ödenmesi konusunda mutabakata varılmıştır.Böylece;Kulübümüze maliyeti,diğer oyuncularımızın ortalamasına getirilen ofansif orta saha (10 numara) ve kanat oynayabilen iyi bir futbolcu daha takımımıza kazandırılmıştır.