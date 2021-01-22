Kayserispor, Anton Maglica ile sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Bosna Hersek asıllı Hırvat forvet oyuncu Anton Maglica'yı kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Kayserispor.org.tr
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Kayserispor, Anton Maglica ile sözleşme imzaladı
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22 Ocak 2021 16:31
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Bosna Hersek asıllı Hırvat forvet oyuncu Anton Maglica'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı ekibin, 30 yaşındaki forvet ve kanat oyuncusu Maglica ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı belirtildi. 

Açıklamada, "Anlaşmanın hem Anton Maglica'ya hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.



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