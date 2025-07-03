Kayseri'de 52 mahalleye yayılan spor okulları diğer illere örnek oldu

- Okullarda 140 antrenör ve 170 eğitmen görev yapıyor

- Erzincan'da 25 okul açıldı

Kayseri'de yaklaşık 1,5 yıl önce başlatılan Erdemlerimizle Varız (ERVA) projesi kapsamında açılan ERVA Spor Okulları, diğer illerden de talep görmeye başladı.Vali Gökmen Çiçek'in girişimleriyle hayata geçirilen, kısa sürede 52 mahallede açılan 55 okulda 15 bin kursiyere ulaşan ERVA Spor Okulları, Erzincan, Aksaray, Adana gibi birçok kente de örnek oldu.Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, AA muhabirine, bu okullarda çocuklara hem değerler eğitimi verildiğini hem de onların bedensel gelişimlerine katkı sunulduğunu söyledi.Projeye başlarken bu sayıların kendileri için bir hayal olduğunu ancak hayırseverlerin desteği ile işin çığ gibi büyüdüğünü vurgulayan Kabakcı,diye konuştu.Ali İhsan Kabakcı, binaların onarılması ve donatılmasını iş insanlarının üstlendiğini, antrenör ihtiyacını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün, eğitmenleri ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve üniversitelerin görevlendirdiğini anlattı.Okullarda 140 antrenör ile 170 eğitmenin görev aldığını söyleyen Kabakcı, sözlerini şöyle sürdürdü:Ali İhsan Kabakcı, diğer illerden projeye yoğun bir talep olduğunu dile getirdi.Birçok şehirden yetkililerin gelip sistemle alakalı bilgi aldığını dile getiren Kabakcı, şunları kaydetti: