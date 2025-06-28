Fenerbahçe 'nin geçen sezonun ikinci yarısında Aston Villa'dan 13 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Diego Carlos ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun 32 yaşındaki savunma oyuncusunun performansından memnun olmadığı ve yönetime ayrılması yönünde görüş bildirdiği öğrenildi.

Tecrübeli futbolcunun menajerine de bilgi verildiği ve oyuncu için kulüp aranmaya başlandığı gelen haberler arasında. Sarı-Lacivertliler ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Diego Carlos geçen sezon yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle sadece 5 maçta forma giyebildi.