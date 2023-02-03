LA Clippers yıldızı Kawhi Leonard'ın, Clippers'ın bir oyun kurucu takas etmesini talep ettiği öne sürüldü.



Action Network'ten Matt Moore, kısa bir süre önce Leonard'ın Clippers'ın son takas günü olan 9 Şubat öncesinde bulunduğu faaliyetlerde takım içindeki rolünü şu şekilde açıkladı:



"Kawhi Leonard, Clippers yönetiminin kadroya bir oyun kurucu eklemesini memnuniyetle karşılayacağını açıkça belirtti. Ve Raptors'da beraber şampiyonluk yaşadığı iki eski takım arkadaşı (Kyle) Lowry ve (Fred) VanVleet'in de hedef oyuncu listelerinde yer alması şaşırtıcı değil."



Clippers, Batı Konferansı'nda 29-26'lık derecesiyle beşinci sırada yer alıyor.





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