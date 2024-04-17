LA Clippers'ın yıldızı Kawhi Leonard'ın, 2024 Paris Olimpiyatları'nda mücadele edecek ABD Takımı kadrosunun 12. ve son oyuncusu olacağı bildirildi.



ABD Milli Takımı'nda ilk kez yer alacak olan Leonard, USA Today'den Jeff Zillgitt'e göre 2016 Rio de Janeiro Olimpiyatları ve 2020 Tokyo Olimpiyatları kadrolarındaki oyuncu havuzunun da bir parçasıydı.



Leonard'ın katılacağı Olimpiyat kadrosundaki diğer 11 NBA oyuncusu ise şu şekilde:



• LeBron James (Los Angeles Lakers)

• Stephen Curry (Golden State Warriors)

• Kevin Durant (Phoenix Suns)

• Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

• Anthony Davis (Los Angeles Lakers)

• Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

• Jayson Tatum (Boston Celtics)

• Jrue Holiday (Boston Celtics)

• Tyrese Haliburton (Indiana Pacers)

• Bam Adebayo (Miami Heat)

• Devin Booker (Phoenix Suns)



Clippers oyuncusu olarak en sağlıklı sezonunu geçiren Leonard, Toronto Raptors'ın bir üyesi olduğu 2018-19 sezonundan bu yana ilk kez 2.000 dakika barajını geçmeyi başarmıştı.



32 yaşındaki Leonard, bu sezon çıktığı 68 maçta 23.7 sayı, 6.1 ribaund ve 3.6 asist ortalamaları yakaladı.





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