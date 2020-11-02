Kasımpaşa'da Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.



Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklamada " Kasımpaşamızda teknik direktörlük görevi üstlenen Mehmet Altıparmak ile yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze verdiği hizmet ve katkı için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.



Mehmet Altıparmak ise yaptığı açıklamada "Kasımpaşa Kulübü ile anlaşmamızı fikir ayrılıkları sebebiyle sonlandırmış bulunuyoruz. Görev süremiz boyunca gösterdikleri olumlu yaklaşım dolayısıyla futbolcu kardeşlerime, kulüp çalışanlarına ve taraftarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Mehmet Altıparmak yönetimindeki Kasımpaşa geride kalan 7 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 11 puana topladı.



7 HAFTADA 4 TEKNİK ADAM GİTTİ



Kasımpaşa'daki ayrılığın ardından Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 4 kulüp, teknik direktörleriyle yollarını ayırmış oldu.



- Bayram Bektaş

- Eddie Newton

- Tamer Tuna

- Mehmet Altıparmak



SON 3 SEZONDA 5 TEKNİK ADAM



Bu arada Kasımpaşa'da son 3 sezonda 5 farklı teknik direktör görev yaptı.



- Kemal Özdeş

- Mustafa Denizli

- Tayfur Havutçu

- Fuat Çapa

- Mehmet Altıparmak



