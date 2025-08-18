Kasımpaşa - Trabzonspor: 11'ler

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.



Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı, Cihan Aydın yönetecek.



Ligin ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, Kasımpaşa deplasmanından da galibiyetle ayrılarak 2 sezon aradan sonra ilk 2 maçından galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

TRABZONSPOR, İSTANBUL'DAKİ 16 MAÇIN 6'SINI KAZANDI

SON 6 LİG MAÇINDA KASIMPAŞA ÜSTÜN

Trabzonspor'da Kocaelispor maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme forma giyemeyecek.Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Edin Vişça, Okay, Folcarelli, Olaigbe, Onuachu, Agusto.Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Mortadha, Baldursson, Cafu, Hajradinovic, Ali Yavuz, Fall, Gueye.Trabzonspor, İstanbul'da Kasımpaşa karşısında oynadığı maçlarda bariz bir üstünlük kuramadı.Bordo-mavililer, Kasımpaşa deplasmanındaki 16 maçın 6'sından galibiyetle ayrıldı. 6 maç eşitlikle sonuçlanırken, 4 karşılaşmayı da ev sahibi takım kazandı.Trabzonspor, rekabette dış sahada 28 gol atarken kalesinde 18 gol gördü.İki takım arasında son dönemlerde yapılan maçlarda ise Kasımpaşa üstün.Son 3 sezonda oynanan 6 maçın 2'sini Kasımpaşa kazanırken, 3 maç berabere, 1 maç da bordo-mavili takımın üstünlüğü ile sonuçlandı.Kasımpaşa, 2022-2023 sezonunda deplasmanda golsüz berabere kaldığı rakibini sahasında 2-0 mağlup etti. 2023-2024 sezonunda Trabzon'daki maçı İstanbul temsilcisi 3-2 kazanırken, İstanbul'da ise Trabzonspor sahadan 5-1 gibi farklı sonuçla ayrıldı.Geçen sezon Papara Park'ta oynanan karşılaşma 2-2, İstanbul'daki müsabaka ise 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.