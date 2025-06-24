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Kasımpaşa, Şota Arveladze ile anlaştı!

Kasımpaşa, Burak Yılmaz'ın ardından Şota Arveladze ile anlaşma sağladı.

calendar 24 Haziran 2025 16:38 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2025 17:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kasımpaşa, Şota Arveladze ile anlaştı!
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Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Burak Yılmaz'ın ayrılığından sonra boşalan teknik direktörlük koltuğu için yeni ismi belirledi.

ŞOTA GERİ DÖNDÜ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Kasımpaşa, Şota Arveladze ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Bu anlaşmayla birlikte Şota, 10 yıl aranın ardından Kasımpaşa'nın teknik direktörü oldu. Gürcü teknik adam, çarşamba günü Kasımpaşa için İstanbul'a gelecek.

KARİYERİ

Teknik adamlık kariyerinde birçok takımı çalıştıran Şota, Kayserispor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Maccabi Tel-Aviv, Pakhtakor ve Hull City'yi çalıştırdı. Gürcü teknik adam son olarak 2023/24 sezonunda Fatih Karagümrük'ün başında 17 maça  çıktı.

EN UZUN 2. DÖNEMİ KASIMPAŞA DÖNEMİ

Başına geldiği takımlarda uzun soluklu az çalışan deneyimli teknik adamın en fazla başında maça çıktığı 2. takım Kasımpaşa oldu. Kasımpaşa ile 91 maçta boy gösteren 52 yaşındaki teknik adam, 1.40 puan ortalaması tutturdu. Şota'nın en çok maça çıktığı takım ise 128 maç ile Özbek ekibi Pakhtakor Tashkent oldu.

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