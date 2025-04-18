Kasımpaşa'nın konuğu Sivasspor

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında cumartesi Net Global Sivasspor'u sahasında ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kasımpaşa'nın konuğu Sivasspor
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18 Nisan 2025 14:04
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında cumartesi Net Global Sivasspor'u konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde oynadığı 30 müsabakada 9 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, 39 puanla 11. sırada bulunuyor. Kasımpaşa, 12 kezle ligde en fazla beraberlik yaşayan takım olarak dikkati çekiyor.

Çıktığı 30 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 yenilgi yaşayan Sivasspor ise 31 puanla 16. sırada yer alıyor.

İki takımın ligin ilk yarısında Sivas'ta oynadığı mücadele golsüz berabere sonuçlanmıştı.

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