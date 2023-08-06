Kasımpaşa, hazırlık maçında Ümraniye'yi yendi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, hazırlık maçında Ümraniyespor'u 3-0 mağlup etti.



Lacivert-beyazlılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile bir hazırlık maçı yaptı.



Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçta Kasımpaşa'nın gollerini Haris Hajradinovic, Berat Kalkan ve Emirhan Yiğit'in attı.



