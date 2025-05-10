Süper Lig'in 35. haftasında Arda Turan'ın takımı Eyüpspor ile Burak Yılmaz'ın takımı Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Kasımpaşa, maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren ilk iki golü Nuno Da Costa attı. Costa, 38 ve 65. dakikalarda fileleri havalandırdı. Kasımpaşa'nın diğer golü 90+1'de Can Keleş'ten geldi.Bu sonucun ardından Kasımpaşa, ligde bir hafta aranın ardından kazandı. Eyüpspor, ligde üst üste dördüncü mağlubiyetini aldı.Kasımpaşa, bu galibiyetle birlikte 46 puana yükseldi. Eyüpspor, 50 puanda kaldı.Süper Lig'in bir sonraki haftasında Kasımpaşa, sahasında Başakşehir'i ağırlayacak. Eyüpspor, Fenerbahçe deplasmanına gidecek.19. dakikada Emre Mor'un duran toptan ceza sahası dışı sol çaprazdan etkili ortasına altıpasın gerisinde iyi yükselen Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan direk dibinden auta gitti.İlk yarıyı Kasımpaşa 1-0 önde tamamladı.