Trendyol Süper Lig 10. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa kendi sahasında konuk ettiği İstanbulspor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı.



Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Mamadou Fall, 56. dakikada Aytaç Kara ve 72. dakikada Julien Ngoy kaydetti. İstanbulspor'un tek golü ise 76. dakikada Emir Kaan Gültekin'nden geldi.



Kasımpaşa aldığı bu galibiyetle beraber puanını 18'e çıkartırken, İstanbulspor ise 5 puanda kaldı.



Kasımpaşa bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olurken, İstanbulspor kendi evinde Pendikspor'u konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR





Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki Kasımpaşa-İstanbulspor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



27. dakikada sağ kanatta topla buluşan Coly'nin pasında ceza sahasına girer girmez şutunu çeken Loshaj'ın vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.



32. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Soldan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte savunmanın uzaklaştırmak istediği top arkaya açıldı. Gomis önüne düşen topu kafa vuruşuyla Fall'a bıraktı. Fall'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0



45. dakikada İstanbulspor gole yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Ndao'nun ortasında arka direkte topa yükselen Muammer'in kafa vuruşunda kaleciyi geçen topu Omeruo çizgiden çıkardı.



Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.



56. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Hajradinovic'in pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Gomis hemen solundaki Aytaç'ı gördü. Kaleci ile karşı karşıya kalan Aytaç Kara meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0



72. dakikada Kasımpaşa 3 farklı üstünlük yakaladı. Orta sahada topu uzaklaştırmak isteyen Okan Erdoğan'dan topu kapan Ngoy ceza sahasına kadar ilerledi. Kaleci Jensen ile karşı karşıya kalan Ngoy topu ağlarla buluşturdu: 3-0



76. dakikada İstanbulspor farkı 2'ye indirdi. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Sambissa kalecinin yanından topu içeriye gönderdi. Müsait pozisyondaki Emir Kaan Gültekin kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.



Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan



Hakemler: Erkan Özdamar, Yusuf Bozdoğan, Murat Ergin Gözütok



Kasımpaşa: Gianniotis, Omeruo, Sadık Çiftpınar, Winck, Duhan Aksu (Dk.69 Yasin Özcan), Gökhan Gül, Aytaç Kara (Dk. 90+3 Erdem Çetinkaya), Hajradinovic (Dk. 69 Ouanes), Gomis (Dk. 90+3 Selim Dilli) , Fall (Dk. 83 Saddiki), Ngoy



İstanbulspor: Jensen, Duhaney (Dk.73 Sambissa), Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Coly (Dk. 62 Ali Yaşar), Muammer Sarıkaya, Loshaj (Dk.77 Imbula), Rroca, Ndao (Dk. 62 Mamadou), Kenio, Traore (Dk. 62 Emir Kaan Gültekin)



Goller: Dk. 32 Fall, Dk. 56 Aytaç Kara, Dk. 72 Ngoy (Kasımpaşa) , Dk.76 Emir Kaan Gültekin (İstanbulspor)



Sarı kartlar: Dk. 33 Duhaney, Dk. 53 Traore (İstanbulspor), Dk. 35 Sadık Çiftpınar, Dk. 67 Gomis (Kasımpaşa)



