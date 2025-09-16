Kasımpaşa'da Samsunspor öncesi 5 eksik

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasının erteleme maçında Kasımpaşa, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.



Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.



Ligde oynadığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 yenilgi yaşayan 1 maçı eksik İstanbul temsilcisinin 3 puanı bulunuyor.

Süper Lig'de 1 maç eksiği bulunan ev sahibi Samsunspor ise 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 7 puan topladı.Kasımpaşa'da Samsunspor karşılaşmasında 5 oyuncu çeşitli nedenlerden dolayı forma giyemeyecek.İstanbul ekibinde yeni transferler Emre Taşdemir, Fousseni Diabate ve Adem Arous statü gereği, Pape Habib Gueye kırmızı kart cezasından dolayı ve Yusuf Barası ise sakatlığı nedeniyle müsabakada görev yapamayacak.