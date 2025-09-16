16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
19:45
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
19:45
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
22:00
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
22:00
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
22:00
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
22:00
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
21:45
16 Eylül
C.Palace-Millwall
22:00
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
22:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
21:00
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
21:00
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
21:00
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
21:00
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
19:00
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
0-0DA
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
18:45
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
20:45
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
01:30
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
03:35
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
20:00

Kasımpaşa'da Samsunspor öncesi 5 eksik

Kasımpaşa, Süper Lig'in erteleme maçında 17 Eylül Çarşamba günü Samsunspor'a konuk olacak.

calendar 16 Eylül 2025 15:58
Haber: AA, Fotoğraf: Kasimpasa.com.tr
Kasımpaşa'da Samsunspor öncesi 5 eksik
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasının erteleme maçında Kasımpaşa, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. 

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde oynadığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 yenilgi yaşayan 1 maçı eksik İstanbul temsilcisinin 3 puanı bulunuyor.



Süper Lig'de 1 maç eksiği bulunan ev sahibi Samsunspor ise 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 7 puan topladı.

KASIMPAŞA'DA 5 EKSİK

Kasımpaşa'da Samsunspor karşılaşmasında 5 oyuncu çeşitli nedenlerden dolayı forma giyemeyecek.

İstanbul ekibinde yeni transferler Emre Taşdemir, Fousseni Diabate ve Adem Arous statü gereği, Pape Habib Gueye kırmızı kart cezasından dolayı ve Yusuf Barası ise sakatlığı nedeniyle müsabakada görev yapamayacak.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
