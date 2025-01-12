Karşıyaka yine karışık

İzmir'de içinde bulunduğu mali olarak tarihinin en sıkıntılı döneminde camiasıyla ayakta kalmaya çalışan Karşıyaka Spor Kulübü'nde yine hareketli günler yaşanıyor.



Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne 24 Aralık'taki olağanüstü kongrenin ardından üyelerin adli sicil kayıtlarını cuma günü teslim ederek gecikmeli de olsa tescil alıp, yarın noterden imza yetkisi çıkarmaya çalışan yönetimde istifa etmeyi değerlendiren Başkan İlker Ergüllü devam kararı alırken, basketbolun ardından bu kez futbol takımında sular durulmuyor. TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk yarıyı Play-Off hattında üçüncü sırada tamamlayarak 19 Ocak'ta ikinci yarının ilk maçında Kırşehir FK deplasmanına çıkacak Kaf-Kaf'ta Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, memleketi Trabzon'a gitti.



AKÇAY TRABZON'DA, İSMAİL VE SEFA KALDI, GÖKHAN GİTTİ



Ligde ilk 8 haftayı namağlup lider geçip ardından Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın ani vefatı, yönetimin dağılmasıyla içinde bulunduğu krizde düşüş yaşayan yeşil-kırmızılılarda devre arası dahil tesislerden ayrılmayan Akçay'ın yaşanan sıkıntılar nedeniyle hafta içi geri gelip gelmeyeceği belirsiz. Tecrübeli teknik adamın yardımcıları ise takımın başında yer alıyor. Alacakları için Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtar çeken isimlerden önce Cenk Ahmet'e 1 milyon 250 bin TL ödeyerek takımda tutan Karşıyaka, İsmail ve Sefa'ya da 1 milyon 400 bin TL yatırarak serbest kalmalarının önüne geçti. Kulüpteki sıkıntılar yüzünden mutsuz olduğunu, kalmak istemediğini söyleyen sol bek Gökhan Meral ise ayrıldı. Gökhan takımdan ayrılan ilk isim oldu. Karşıyaka, sorunlarına rağmen dün son hazırlık maçında Efeler 09 SFK'yı Enes (2), Çağatay ve Ali Sinan'ın golleriyle 4-0 yendi, lig öncesi hazır bir görüntü verdi. Kırşehir deplasmanının uçak biletleri ve oteli ise henüz alınamadı.



BÜYÜKKARCI'DAN MAVİŞEHİR ÇIKIŞI



Karşıyaka'da 2018-2023 arasında 5.5 sene kesintisiz başkanlık yapan Turgay Büyükkarcı, camiada haftalardır dolanan, Mavişehir'de kulübe kendi döneminde tahsis edilen 100 dönümlük altyapı tesisi arazisine ticari bina yapılacağı iddialarıyla ilgili çıkışıyla suskunluğunu bozdu. Şirketleşmeyi masaya yatırmak için 22 Ocak'ta Danışma Kurulu Başkanı Hasan Denizkurdu öncülüğünde toplantı yapacak Karşıyaka'da kulüpten 61 milyon TL icra takipli alacağı bulunan Başkan İlker Ergüllü ve camia çıkacak sonucu bekliyor. Büyükkarcı ise Mavişehir arazisiyle ilgili şok çıkışıyla isim vermeden, "112 yıllık kulübün geleceği için 100 dönüm arazi gençlerin ve geleceğin emanetidir elinizi emanetten çekin" dedi.



Büyükkarcı, "Kulübün gençlerin spor yapması ve topluma kazandırılması amacıyla devletten uzun süreliğine kiraladığı 100 dönümlük arazi bu günlerde bazı çıkar gruplarının hedefi haline geldi. Biz bu filmi daha önce Yalı Stadı arazisinde de görmüştük. Karşıyaka Spor Kulübü'ne tahsis edilen bu geniş arazi günde 3000 gencimize yalnızca futbol, basketbol, voleybol ve tenis gibi branşlara ev sahipliği yapmakla kalmayacak, aynı zamanda kulübümüz ülkenin en önemli altyapılarından birinin sahibi olacak. Ancak bu arazi, yalnızca ekonomik değerine indirgenerek değerlendirilmek istendiğinde tehlike çanları çalmaya başlar. Araziyi farklı ticari projeler için kullanma arzusu, maalesef gençlik ve spor ideallerini gölgede bırakabilecek bir tehdittir. Peşkeş çekilmesi veya ranta açılması, bu ilkeyi ihlal etmek anlamına gelir" açıklamasını yaptı.



