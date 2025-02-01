Karşıyaka voleybolda İklimya ile anlaştı

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda mücadele eden zirve takipçisi İnfo Yatırım Karşıyaka, Çanakkale Belediyespor'dan smaçör İklimya Demir ile sözleşme imzaladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Karşıyaka voleybolda İklimya ile anlaştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Şubat 2025 16:09
Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda mücadele eden zirve takipçisi İnfo Yatırım Karşıyaka, dış transferde Çanakkale Belediyespor'dan smaçör İklimya Demir ile sözleşme imzaladı.

Kariyerinde Beylikdüzü, Altınoluk, Adam Voleybol, Azerrail Baku kulüplerinde görev yapan 20 yaşındaki voleybolcu sezonun ilk yarısında Karşıyaka ile aynı grupta yer alan Çanakkale ekibinde görev yaptı. 1.80 boyundaki İklimya'nın smaç yüksekliği 305, blok yüksekliği 295 santimetre olarak kayıtlarda yer alıyor.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Play-Off'u garantilemiş olmanın heyecanıyla birlikte takımımızı daha da güçlendirmek adına önemli bir hamle daha yaptık. Kadro genişliğimizi artırarak yoğun maç trafiğinde daha güçlü ve dinamik bir performans sergilemek için Çanakkale'den yetenekli smaçör İklimya Demir'i renklerimize bağladık. Bu transferle birlikte Sultanlar Ligi hedefimiz doğrultusunda tüm şartları sonuna kadar zorlamaya devam edeceğiz. Hedefimiz belli, yolumuz net" ifadelerine yer verildi.

*** HERKESE 1000 TL HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery