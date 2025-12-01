Karşıyaka ve Eskişehirspor'dan karşılıklı bilet jesti

Türk futbolunun iki tarihi kulübü Eskişehirspor ve Karşıyaka'yı 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta pazar günü karşı karşıya getirecek maç öncesi taraflardan birbirlerine bilet jesti geldi. Daha önce yıllarca oynadıkları maçlar olaylı geçen, son olarak 2022-2023 sezonunda yine 3'üncü Lig'de rakip olarak hem sahada hem tribünde centilmenlik sergileyip buzları eriten iki takımdan Eskişehirspor, ev sahibi olacağı maç öncesi Karşıyaka taraftarları için biletleri 35.5 TL'ye indirdi.Karşıyaka da bu jeste ikinci yarıda oynanacak rövanşın biletlerini Eskişehir taraftarları için kentin plaka numarasına ithafen 26 TL yaparak yanıt verdi. Karşıyaka grupta şampiyonluk yarışında 11 maç sonunda namağlup 27 puanla ikinci sırada yer alırken, yine yarışın iddialı ekibi Eskişehirspor üst üste 4 galibiyetle 23 puana ulaşıp üçüncülüğe tırmandı. Futbolda bahis soruşturmasında 7 Karşıyakalı oyuncu ceza alırken, transfer yasağı nedeniyle amatör statüde takviye yapan Eskişehirspor'dan 2 profesyonel oyuncuya ceza çıkmıştı.Karşıyaka yönetimi, Eskişehir yönetiminin bilet jestiyle ilgili şu açıklamayı yayınladı:3'üncü Lig 4'üncü Grup'un yenilgisiz tek takımı olarak şampiyonluk yarışı veren Karşıyaka'da teknik direktör Burhanettin Basatemür sıralamaya bakmadıklarını, önemli olanın sezon sonundaki puan tablosu olduğunu söyledi. Hak mahrumiyeti cezası alan 7 as oyuncusundan yoksun çıktığı Denizli İdmanyurdu maçını altyapıdan sahneye çıkardığı gençlerinin katkısıyla 2-0 kazanıp yoluna devam eden Kaf-Kaf'ta Basatemür,açıklamasını yaptı.