01 Aralık
Fenerbahçe-Galatasaray
20:00
01 Aralık
Samsunspor-Alanyaspor
20:00
01 Aralık
A.Demirspor-Hatayspor
20:00
01 Aralık
Rayo Vallecano-Valencia
23:00
01 Aralık
Bologna-Cremonese
22:45
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
0-0ERT
01 Aralık
Arouca-Braga
23:15

Karşıyaka ve Eskişehirspor'dan karşılıklı bilet jesti

Türk futbol tarihinde iz bırakan iki köklü kulüp arasında dayanışma içeren bilet fiyatları açıklandı. Eskişehirspor, Karşıyaka maçı için deplasman tribünü bilet fiyatını 35.5 TL olarak belirledi.

calendar 01 Aralık 2025 14:04
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka ve Eskişehirspor'dan karşılıklı bilet jesti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türk futbolunun iki tarihi kulübü Eskişehirspor ve Karşıyaka'yı 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta pazar günü karşı karşıya getirecek maç öncesi taraflardan birbirlerine bilet jesti geldi. Daha önce yıllarca oynadıkları maçlar olaylı geçen, son olarak 2022-2023 sezonunda yine 3'üncü Lig'de rakip olarak hem sahada hem tribünde centilmenlik sergileyip buzları eriten iki takımdan Eskişehirspor, ev sahibi olacağı maç öncesi Karşıyaka taraftarları için biletleri 35.5 TL'ye indirdi.

Karşıyaka da bu jeste ikinci yarıda oynanacak rövanşın biletlerini Eskişehir taraftarları için kentin plaka numarasına ithafen 26 TL yaparak yanıt verdi. Karşıyaka grupta şampiyonluk yarışında 11 maç sonunda namağlup 27 puanla ikinci sırada yer alırken, yine yarışın iddialı ekibi Eskişehirspor üst üste 4 galibiyetle 23 puana ulaşıp üçüncülüğe tırmandı. Futbolda bahis soruşturmasında 7 Karşıyakalı oyuncu ceza alırken, transfer yasağı nedeniyle amatör statüde takviye yapan Eskişehirspor'dan 2 profesyonel oyuncuya ceza çıkmıştı.

YÖNETİMDEN TEŞEKKÜR


Karşıyaka yönetimi, Eskişehir yönetiminin bilet jestiyle ilgili şu açıklamayı yayınladı: "Takımımızın Eskişehir'de oynayacağı karşılaşma öncesinde deplasman bilet fiyatlarını 35.50 TL olarak belirleyerek önemli bir jestte bulunan Eskişehirspor Başkanı Sayın Ulaş Entok'a ve Eskişehirspor camiasına teşekkür ederiz. Bu nazik uygulama, sportif rekabetin ötesinde dayanışma kültürünün ve sporun birleştirici gücünün değerli bir örneğidir. Fair-play anlayışının sahada olduğu kadar saha dışında da yaşatılması, futbolumuzun gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu güzel yaklaşım doğrultusunda, ligin ikinci yarısında İzmir'de oynanacak karşılaşma için deplasman tribünü bilet fiyatını 26 TL olarak belirlediğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."



BASATEMÜR: SIRALAMAYA BAKMIYORUZ

3'üncü Lig 4'üncü Grup'un yenilgisiz tek takımı olarak şampiyonluk yarışı veren Karşıyaka'da teknik direktör Burhanettin Basatemür sıralamaya bakmadıklarını, önemli olanın sezon sonundaki puan tablosu olduğunu söyledi. Hak mahrumiyeti cezası alan 7 as oyuncusundan yoksun çıktığı Denizli İdmanyurdu maçını altyapıdan sahneye çıkardığı gençlerinin katkısıyla 2-0 kazanıp yoluna devam eden Kaf-Kaf'ta Basatemür, "İyi oynayarak, iyi mücadele ederek kazandık. Tüm oyuncularımı gösterdikleri mücadele, yüksek tempo, agresif oyun ve doğru yaptıkları işler için kutluyorum. Eskişehirspor maçına odaklanacağız. Çok daha zor bir maç bizi bekliyor ama bizim için içeride ya da dışarıda olması fark etmiyor. Cesaretli bir şekilde hücum etmeye çalışan bir takımız ve bundan vazgeçmememiz gerekiyor. Daha yolun başındayız. Lig nisan ayında bitecek, bu yüzden sıralamaya bakmıyoruz. Şu an tamamen Eskişehir maçına odaklanmış durumdayız. En iyi şekilde hazırlanmaya başlayacağız ve umarım istediğimiz skorla döneceğiz" açıklamasını yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
6 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.