Karşıyaka ve Bahçeşehir Üniversitesi, EuroCup'ta çeyrek finalde!

FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. turunda çeyrek finale yükselmeye hak kazanan takım sayısı 5'e çıktı.İkinci turda toplam 16 takımın 4 grupta mücadelesinin sürdürdüğü organizasyonda dün L Grubu'nda yer alan Bahçeşehir Koleji'nin yanı sıra I Grubu'ndan Alman ekibi medi Bayreuth çeyrek final vizesi aldı.Grupta bir önceki hafta L Grubu'nda Pınar Karşıyaka, K Grubu'nda ise Ukrayna'dan Kiev Basket ve Letonya'dan Ventspils çeyrek finale yükselmeyi garantilemişti.Turnuvada 4 ve 5 Şubat günleri oynanacak müsabakaların ardından çeyrek finalist 3 takım daha belirlenecek.Pınar Karşıyaka'nın liderliğini, Bahçeşehir Koleji'nin de ikinciliğini garantilediği organizasyonda, Türk temsilcilerinin çeyrek finaldeki rakipleri K Grubu'ndan Kiev Basket veya Ventspils olacak.Son haftada birbirlerine rakip olacak ekiplerden yenilen takım Pınar Karşıyaka, galip ekip ise Bahçeşehir Koleji ile eşleşecek.Türk takımları yarı finale yükseldiği takdirde birbirlerine rakip olmayacak.