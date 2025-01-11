Karşıyaka, Türk Telekom karşısında kayıp

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Türk Telekom, sahasında Karşıyaka'yı 95-73 mağlup etti. Bu sonuçla Türk Telekom, ligdeki altıncı galibiyetini elde etti. Yaşadığı sıkıntılar nedeniyle çoğu oyuncusu ile başantrenör Ufuk Sarıca'nın takımdan ayrıldığı Karşıyaka ise altıncı yenilgisini yaşadı.



Başkent temsilcisi, gelecek hafta deplasmanda Beşiktaş Fibabanka ile karşılaşacak, İzmir ekibi ise sahasında TOFAŞ'ı ağırlayacak.



Salon: Ankara



Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ali Şakacı, Duhan Köyiçi



Türk Telekom: Smith 6, Bess 10, Brown 18, Berkan Durmaz 15, Alexander 17, İsmet Akpınar, Melih Tunca 2, Angola 6, Mahir Ağva 5, Hanlan 14, Makoundou 2



Karşıyaka: Russell 21, Thomas Akyazılı 7, McDermott 5, Hakan Sayılı 7, Muhsin Yaşar 20, Ozan Yılmaz, Efe Ergi Tırpancı 4, Mehmet Efe Demirel 1, Mert Celep 8, Eylem Eminoğlu



1. Periyot: 24-17



Devre: 51-45



3. Periyot: 69-67



