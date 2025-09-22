Karşıyaka sezona 3'te 3 ile başladı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Karşıyaka ilk yarısını yenik tamamladığı maçta taraftarının desteğiyle önemli rakiplerinden Balıkesirspor'u da geriden gelip 2-1 yendi, 3'te 3 yaparak zirveye bayrağını dikti.



Alsancak Stadı'nda yaklaşık 5 ay sonra ligde taraftarıyla buluşan Kaf-Kaf 90 dakikanın ilk yarısını geçen sezon takımın yıldızlarından olan eski futbolcusu Ali Sinan Gayla'nın golüyle yenik tamamladı.



İkinci yarıda 72'nci dakikada Erhan ve 76'ncı dakikada Yasin'in golleriyle 3 puana uzanan Karşıyaka, 3 hafta sonunda topladığı 9 puanla zirve ortağı olmayı sürdürdü.



Afyonspor ve Kütahyaspor'dan sonra Balıkesirspor'u da aynı skorla 2-1 mağlup eden yeşil-kırmızılı ekip, Teknik Direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde rakiplerine hiç puan vermedi. Karşıyaka son olarak 2023-2024 sezonuna ligde 3'te 3 yaparak başlamış, geçen sezon ise ilk hafta berabere kaldıktan sonra üst üste 7 galibiyet almıştı.



GÖZTEPELİ EMİRCAN UNUTULMADI

Karşıyaka ve Balıkesirsporlu futbolcular maçtan önce taraftar grupları arasındaki silahlı kavgada 24 yaşında cinayete kurban giden Göztepeli Emircan Övüç'ü unutmadı. İki takım karşılaşma öncesi sahaya, "Acının rengi olmaz" yazılı siyah pankartla çıktı. Karşıyakalı taraftarlar maç öncesi Altay, Bucaspor, Beşiktaş gibi birçok takımın taraftarıyla birlikte Emircan Övüç'ün cenazesine katıldı. Göztepeli taraftarlar sosyal medyada acı günde yanlarında olan Karşıyakalı taraftarlara teşekkür etti.Tarihinin en ağır borç yüküyle ayakta kalmaya çalışan Karşıyaka'da kimsenin talip olmadığı ateşten gömleği giyerek camianın desteğiyle futbol, basketbol ve voleybol takımlarını kurup sezona sıkıntısız başlatan yönetimde Başkan Aygün Cicibaş çağrı yaptı. Karşıyaka için ellerini taşın altına koyduklarını belirten Aygün Cicibaş,ifadelerini kulladı.Atatürk'ten armağan olan ay-yıldızlı Karşıyaka armasını ayrışarak değil birleşerek daha güzel günlere taşımak için birlikte hareket etmeleri gerektiğini belirten Cicibaş,diye konuştu.