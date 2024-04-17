Karşıyaka revire döndü

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son iki haftaya şampiyonluk umudunu koruyarak giren Karşıyaka final niteliğindeki maçlar öncesi önemli oyuncularının sakatlıklarıyla boğuşuyor. Daha önce Yasin Ozan'ın sezonu kapattığı Kaf-Kaf'ta Şeref ve Fatih Taşdelen'den sonra sağ bek Erdem ve sol bek Ferdi de sakatlandı. Devre arasında Eyüpspor'dan kiralanıp ilk 11'in değişmeyen ismi olan 20 yaşındaki sağ bek Erdem'in son Bulvarspor deplasmanında çapraz bağlarının koptuğu ortaya çıktı. Erdem'in sakatlığının ciddiyeti hafta başında farkedilirken, ameliyat olacak genç oyuncu en az 6 ay sonra sahalara dönecek.



Yine sezon başından beri as kadronun vazgeçilmezi olan altyapı patentli sol bek Ferdi'nin de adalesinde yırtık meydana geldi. 3 hafta forma giyemeyecek Ferdi takım şampiyonluğu ıskalayıp Play-Off oynarsa bu maçlara yetiştirilmeye çalışılacak. Şeref'in iyileşmesi de 3 haftayı bulacak. Dizinde sakatlık bulunan Fatih dün antrenmanı yarıda bıraktı. Takımdaki tek santrfor olarak kalan yıldız futbolcunun pazar günü Hacettepe 1945 maçında riske edilmesi beklenmiyor. Yeşil-kırmızılılarda sakatlıktan çıkan, Bulvarspor maçında yine görev yapmayan Cenk Ahmet de son haftalar öncesi halen form tutmaya çalışıyor.



EMRE GEMİCİ ŞAMPİYON YAPTI



Takımdaki sakatlıklarla hücum hattında alternatif sıkıntısı yaşayan Karşıyaka'nın devre arasında 3'üncü Lig 1'inci Grup'taki Kepezspor'a gönderdiği Emre Gemici, Antalya ekibini şampiyonluğa taşıdı. Kaf-Kaf'taki 1.5 sezonluk macerasının ardından bu sezon yedek kaldığı için ayrılmak isteyip Kepez'e satılan yıldız santrfor yeni takımında 12 maçta 13 kez ağları sarstı. Emre, 7 Nisan'daki Tarsus İdman Yurdu sınavında 5 gol birden attı. Emre'nin forma giydiği Kepez, üst üste 8 galibiyetle bitime 2 hafta kala şampiyonluk ve 2'nci Lig'e çıkmayı garantiledi.



İzmir ekibine gol kralı unvanıyla gelip geçen sezon 12 gol atan Emre Gemici, bu sezon ise yalnız ikinci haftada Amasyaspor maçında 2 kez ağları sarsıp ardından çoğunlukla yedek kalarak skor üretememişti. Emre Gemici, yeşil-kırmızılılara imza atmadan önce 2021-2022 sezonunda şampiyonluk da yaşadığı İskenderunspor'da 20 gol, 2020-2021'de ise Yeşilyurt Belediyespor'da 24 gol atmıştı. Karşıyaka, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Emre için ara transferde 950 bin TL bonservis geliri elde ederken, tecrübeli oyuncu da 900 bin TL civarındaki alacağını silmişti.





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