Karşıyaka'nın stadı yapılıyor

İzmir'in 113 yıllık en köklü spor kulübü Karşıyaka'nın uzun süredir beklediği yeni stadının inşaatı için müjdeli haberi aldı. Karşıyaka'da 10 yıldır bekleyen Yalı'daki yıkılan Karşıyaka İlçe Stadı'nın yerine yapılacak stat projesi için merkezi yönetimle yerel yönetim işbirliği yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin talebi üzerine stat arazisi Gençlik Spor Bakanlığı tarafından belediyeye verildi. Projenin önümüzdeki dönemde revizyondan geçirilerek ihaleye çıkılması bekleniyor.



Eski Gençlik Spor Bakanı ve İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'yla birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası Karşıyakalılara müjdeli haberi veren Kasapoğlu, akşam saatlerinde Basketbol Süper Ligi'nde oynanan Karşıyaka-Anadolu Efes maçını da salonda ev sahibi taraftarla birlikte izledi.



KASAPOĞLU: KARŞIYAKA YENİ EVİNE KAVUŞACAK



Eski Gençlik Spor Bakanı ve İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karşıyaka Stadı'yla ilgili yaptığı açıklamada Karşıyaka'nın yeni evine kavuşacağını belirterek, "AK Parti Genel Sekreterimiz Sayın Eyyüp Kadir İnan ve AK Parti İzmir İl Başkanımız Sayın Bilal Saygılı'yla birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay'ı makamında ziyaret ettik. İzmir'imizi ilgilendiren pek çok başlıkta istişarelerde bulunduk. Öte yandan Karşıyaka Stadyumu konusunda belediyenin talebine olumlu karşılık veren Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ilgili yazısını da İzmir Belediye Başkanımıza teslim ettik. Bakanlık, stadyuma ilişkin belediyenin talebini onayladı. Karşıyaka Stadyumu'nun yapım süreci İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecek. İzmir'e değer katacak bu adım, merkezi yönetimle yerelin iş birliğinin ve yerelde yapıcı siyasetin en somut göstergelerinden biridir. Mesele İzmir'in yarınlarıdır. Karşıyaka yeni evine, spor şehri İzmir de üçüncü büyük stadyumuna kavuşacak. Şehrimize hayırlı olsun" dedi.



