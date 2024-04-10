Karşıyaka'nın muhteşem ikilisi

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta art arda 3 galibiyetle şampiyonluk umutlarını koruyan Karşıyaka'yı Enes Nalbantoğlu ve Fatih Taşdelen ikilisi sırtlıyor. Efeler 09 SFK'yı taraftarı önünde 6-0'la geçen Kaf-Kaf'ta attıkları 2'şer golle zaferin mimarları olan ikili son haftalarda takımlarına hayati puanlar kazandırdı.



Sezon başında kadrosunda 4 santrfor olmasına rağmen Emre Gemici'nin satılması, Adem Büyük'ün kadrodan elenmesi, Yasin Ozan'ın da sakatlanmasıyla tek kalan Fatih Taşdelen suskun kaldığı dönemin ardından açıldı. Yeşil-kırmızılı kadroda 2021-2022 sezonunun devre arasından beri değişmeyen tek isim olan yıldız futbolcu son iki maçta 4 gol attı.



Kelkit Hürriyetspor deplasmanında son dakikalarda sahneye çıkarak 2 golle galibiyeti getiren Fatih, Efeler ağlarını da 2 kez sarstı. İlk yarının son haftasında Sapanca Gençlikspor önünde yaptığı hareketin ardından kendisine sırt çeviren taraftarın gönlünü ikinci yarıda almayı başaran sol kanat Enes Nalbantoğlu ise son haftaların tümüne damga vurdu. Enes forma giydiği son 6 maçta 6 gol attı. Takımda Enes toplam gol sayısını 12'ye, Fatih ise 10'a çıkarırken, uyumlu ikilinin form tutması son haftalar öncesi Karşıyaka'yı çok umutlandırdı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU