Karşıyaka'nın gündemi stat

İzmir'de 25 yıldır kendi stadının yapılmasını bekleyen kentin en köklü spor kulübü Karşıyaka, senelerdir atıl kalan projeyi gerçekleştirmek için girişimlerini hızlandırdı.



Kentte 1998 yılında yeni stat projesini ilk gündeme getiren kulüp olan ancak yıllar sonra projelendirilen Gürsel Aksel Stadı, Alsancak Mustafa Denizli Stadı, Yeni Buca Stadı, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı ve Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı çoktan kapılarını açarken en mağdur kulüp durumuna düşen Kaf-Kaf, yıkılan eski Karşıyaka İlçe Stadı'nın yerine yapılacak projeyi yeniden eline aldı. Geçen hafta stat konusunda çimento ve demir maliyetlerinin karşılanması şartıyla kendi şirketiyle de inşaatı üstlenebileceği çıkışını yapan Karşıyaka Başkanı Azat Yeşil, 2013 yılında çizilen avam projenin mimarı Bahadır Kul'la projede değişiklikler yaptı.



Yenilenen projeyle Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan randevu talep eden Azat Yeşil, "Konuyu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile görüşüp desteğini aldık. Bakanımızla görüşüp bu gerekli adımları atmak istiyoruz. Bu işin en kısa sürede çözülmesi için elimizden geleni yapacağız. Geçtiğimiz günlerde Uşak Valiliği yeni stat projesi için ihale yaptı. Stadımız için İzmir Valiliği kanalıyla yeni ihale açılırsa süreç daha da hızlanabilir. Projeyi çizen Mimar Bahadır Kul şu an Ankara Yeni 19 Mayıs Stadı'nın da inşaat sürecini yürütüyor. Türkiye çapında birçok projede imzası var. Çalıştığımız projede eski projede zayıf kalan maraton tribünde sıra sayıları biraz daha artacak ve localar eklenecek. Mevcut proje 15 bin 500 kişilik. Bu dokunuşlarla kapasite artabilir. Orman Bölge Müdürlüğü'nden tahsis edilecek yere de yeraltı otoparkıyla otopark sorunu çözülecek" dedi.



ALTERNATİF YOK



Karşıyaka Başkanı Azat Yeşil, Karşıyaka Stadı'nın Yalı'daki İlçe Stadı arazisi üzerine yapılmasından başka alternatif olmadığını dile getirdi. Stadyum inşaatı konusunda çok kilit bir noktada olduklarını belirten Başkan Yeşil, "Şu an ilçemizde stat yapılabilecek tek alan orası. Arazi de iddia edildiği gibi modern, büyük bir stat için küçük değil. Taraftarımız ve camiamızın benimsediği, Atatürk'ün annesi Zübeyde Ana'nın adını vermek istediğimiz Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadı'na bir an önce kavuşmak istiyoruz" diye konuştu.



25 YILLIK SÜREÇ



Karşıyaka'nın yeni stat projesini ilk kez 1998 yılında Onursal Başkan Selçuk Yaşar, Yalı Tesisleri ve İlçe Stadı'nın yerine yapılması planlanan plaza, marina ve stadyumla dile getirdi. 2010 yılında Türkiye'nin EURO 2016 adaylığı kapsamında Örnekköy'e 40 bin kişilik stat yapılması gündeme gelse de şampiyona 1 oy farkla Fransa'ya kaptırılınca bu hayal gerçekleşmedi. 2011 yılında şu an altyapı tesisi için kulübe tahsis edilen Mavişehir'deki 100 dönümlük araziye, 2013 yılında da mevcut stat arazisi olan 21 dönümlük Karşıyaka İlçe Stadı arazisine proje çizdirildi.



Yalı için Ocak 2014'te 54 milyon TL, Haziran 2017'de 62 milyon TL bedelle TOKİ tarafından yapılan iki ihale de imar planına açılan davalar, ruhsat alınamaması ve aradan geçen süreçteki kur farkı nedeniyle iptal edildi. İki kez Karşıyaka Stadı'yla aynı tarihlerde ihaleye çıkıp temeli birlikte atılan Göztepe Gürsel Aksel Stadı, Ocak 2020'de, Nisan 2017'de ihale edilen Alsancak Stadı ise Kasım 2021'de tamamlanarak açıldı. Karşıyaka'da yeni stat için eski stat, kulüp binası, salonlar ve tenis kortları yıkılırken, arazide başlayan altyapı dolgu çalışmaları 2016'da bırakıldı. Son 8 yıldır atıl kalan stat arazisi otoparka döndü. Süreç içinde projeye yapı kayıt belgesi alınıp davalar da olumlu sonuçlansa da yeniden ihaleye çıkılamadı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU