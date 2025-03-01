Karşıyaka, ligde kazanmayı unuttu

Karşıyaka Basketbol Takımı, bu sezon oynadığı 19 lig karşılaşmasından sadece 8 galibiyet çıkarabilen İzmir ekibi, son 8 maçta sahadan mağlup ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Karşıyaka, ligde kazanmayı unuttu
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01 Mart 2025 12:55
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezona iyi başlayan Karşıyaka Basketbol Takımı, 8 haftadadır galibiyet alamadı.

Sezona başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde başlayan Karşıyaka, ilk maçta Bahçeşehir Koleji'ne yenilse de ligin 11 maçında 8 galibiyet çıkarmayı başardı.

Ana sponsorunun sözleşmesinin sona ermesiyle ekonomik sıkıntılar yaşayan kulüpte, önce tüm yabancı oyuncular ve bazı yerli oyuncular, ardından da antrenörle yollar ayrıldı. Yeşil-kırmızılılar, kötü gidişata 'dur' diyemiyor.

Son galibiyet Sarıca döneminde

Ligde ilk 11 haftada 8 galibiyet 3 mağlubiyetle iyi bir görüntü çizen İzmir temsilcisi, ligdeki son galibiyeti başantrenör Sarıca döneminde, 11. haftada sahasında Manisa Basket karşısında aldı. Karşıyaka, Ufuk Sarıca ile çıktığı Anadolu Efes ve Fenerbahçe karşısında galip gelemedi.

Sarıca, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ilk maçında Yunanistan'ın Promitheas Patras'a mağlup olunmasının ardından görevi bıraktığını açıkladı. Aynı rakibine deplasmanda da yenilen İzmir ekibi, Avrupa'ya veda etti.

Yeni transferler yapıldı

Bazı ödemelerde yaşanan gecikme nedeniyle FIBA'dan transfer yasağı alan yeşil-kırmızılılar, yönetimin transfer yasağını kaldırmasının ardından ABD'li oyuncular Roberto Gallinat ve Austin Hollins'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeni transferlerle gücünü artırmak isteyen takım, dün oynanan Beşiktaş Fibabanka maçını, ilk yarısını üstün tamamlamasına rağmen kaybetti. Karşıyaka, bu sonuçla ligde üst üste 8. mağlubiyetini aldı.

Ligde oynanan 19 karşılaşmadan 8 galibiyet alabilen İzmir ekibi, 8'i son maçlar olmak üzere 11 maçı kazanamadı.

Karşıyaka, ligde 27 puanla 8. sırada yer alıyor.

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