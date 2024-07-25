Karşıyaka'da Kadir imzayı attı, Gençer taraftardan döndü

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezonda şampiyonluk yarışı vermek isteyen Karşıyaka, transferde Trabzonspor'dan aldığı defansın sağı ve orta sahada görev yapabilen 22 yaşındaki Kadir Bakırtaş'la resmi sözleşme imzalarken, aynı gün kadroya katılan tecrübeli stoper Gençer Cansev'in imzası ise taraftardan döndü.



Trabzonspor yönetimi, önceki sezon Karaman FK'da şampiyonluk yaşayan Kadir'in bonservisini bedelsiz olarak Kaf-Kaf'a verdi. Ankaragücü, Altay, Göztepe ve Başakşehir ile 1'inci Lig şampiyonlukları yaşayan 35 yaşındaki Gençer'in transferi ise formayı sırtına geçirip sözleşme imzalamasına rağmen yaşanan bayrak kriziyle iptal oldu.



Karşıyaka taraftarları, sosyal medyada Gençer'in imzasına 8.5 yıl önce ezeli rakip Göztepe'de forma giyerken iki takım arasında 10 Nisan 2016'da oynanan derbinin ardından İzmir Atatürk Stadı'nın santra noktasına Göztepe'nin bayrağını diktiği için tepki gösterdi. Yeşil-kırmızılılar, takım 1'inci Lig'den düştüğü sezon 2-0'lık o maçta sarı-kırmızılıların gollerinden birini de atan futbolcunun bayrak olayıyla taraftarı tahrik edip tribünde olaylar çıkmasına neden olduğunu hatırlattı. İki ezeli rakip o sezondan sonra bir daha hiç aynı liglerde yer almazken, Karşıyaka, taraftarın tepkisi üzerine transferden vazgeçti. Gençer de sosyal medyada kendisi ve ailesine yapılan tehditler yüzünden karşılıklı anlaşarak ayrılmayı kabul etti.



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Karşıyaka yönetimi, tecrübeli futbolcunun transferinin iptal olmasıyla ilgili, "Kulübümüz ve profesyonel futbolcu Gençer Cansev arasında 24.07.2024 tarihinde varılan anlaşma, taraftarımızın hassasiyeti nedeniyle karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Taraftarımız, camiamız ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklamasını yaptı.





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