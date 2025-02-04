Karşıyaka'da ilk yeni yabancı Gallinat

Karşıyaka, şutör guard Roberto Gallinat ile büyük ölçüde anlaştı.

Haber; DHA, Fotoğraf; X.com
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Karşıyaka'da ilk yeni yabancı Gallinat
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04 Şubat 2025 18:47
Basketbol Süper Ligi'nde tüm yabancıları kulüpteki sponsor krizinde maaşlarının aksaması yüzünden ayrıldıktan sonra üst üste 6 mağlubiyet alıp taraftarını korkutan Karşıyaka, transfer yasağını kaldırdı.

Geçen hafta takımdan ayrılan Russell'dan aldığı buy-out parasıyla FIBA'ya transfer yasağını açmak için gerekli ödemeyi yapan Kaf-Kaf, giden 6 yabancının yerine ilk olarak şutör guard Roberto Gallinat ile büyük ölçüde anlaştı.

28 yaşında, 1.92 boyundaki ABD'li oyuncu bu sezon İsrail'in Maccabi Ramat Gan takımında oynadı. Gallinat, Şampiyonlar Ligi'nde 9.7 sayı, 2.4 ribaund, 1.3 asist, İsrail Ligi'nde 14.1 sayı, 2.8 ribaund, 1.5 asist ortalamaları tutturdu.

Oyuncuyla transfer yasağıyla ilgili resmi yazıyı aldıktan sonra sözleşme imzalayacak İzmir ekibinin 3 yabancı takviyesi yapması bekleniyor.
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