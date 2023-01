Karşıyaka'da dördüncü takviye Batuhan

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ara transfer döneminde kadrosunu takviye etmeye çalışan Karşıyaka, dördüncü imzayı bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü altyapısından çıkıp Karaman FK'da oynayan stoper Ahmet Batuhan Akyüz'e attırdı.



Futbola 2010'da yeşil-kırmızılılarda başladıktan sonra 2017'de ayrılıp Muğlaspor'da profesyonel olan 23 yaşındaki oyuncu, eski kulübüyle 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Batuhan, Muğlaspor'un ardından Çatalcaspor ve Orduspor 1967'de de oynamıştı.



Ara transferde altyapısında yetişen eski oyuncuları yuvaya döndürmeyi seçen Karşıyaka, daha önce 68 Aksaray Belediye'den Ali Say ve Somaspor'dan Yılmaz Ceylan ile de sözleşme imzalamıştı.



Batuhan, Ali Say, Yılmaz ve Fethiyespor'dan kiralanan Burak Başkaya'dan sonra Karşıyaka'nın dördüncü takviyesi oldu. Karşıyaka, Ali Say dışındaki tüm oyuncuları yaş kontenjanına takılmayan 25 yaş altı isimlerden seçti.



Yeşil-kırmızılılarda devre arasında Okan Baydemir ile birlikte mevcut kadrodan elenip kulüp bulması istenen İhsan Furkan Deniz ise Darıca Gençlerbirliği'ne imza attı.





