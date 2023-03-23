Karşıyaka'da Büyükkarcı'dan güvence

Bu sezon kurdukları takıma inancının tam olduğunu, saha içi ve dışında yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen teknik heyet ve futbolcularına güvendiğini söyleyen Büyükkarcı, "Bu yıl her ne olursa olsun benim bu ekibe güvenim tam. Bu sene bu takım bir üs lige çıkacak başka yolu yok. Sezon başında ekibimizi üst lige çıkmak için kurduk. Devre arasında ona göre takviyelerimizi gerçekleştirdik. Saha içinde önümüze set çekemeye kalksalar bile biz onları da aşmayı başaracağız" diye konuştu.

"Kulübümüzün kuruluş genlerinde olan hırs ve baş kaldırış ruhu bu takımımızda da mevcut" diyen Başkan Büyükkarcı, "Karşıyaka armasına taşıyan tüm sporcularımıza güvenim tam, sezon sonu arma 2'nci Lig'de olacak bunun başka yolu yok" ifadelerini kullandı. İç sahada hakemin rakip lehine tartışmalı penaltı kararıyla 1-1 berabere biten Eskişehirspor maçı için Türkiye Futbol Federasyonu'na geniş kapsamlı bir dosya hazırladıklarını dile getiren Büyükkarcı, "Lehimize çalınan komik penaltı ve ofsayt yüzünden kesilen ataklarımızın görüntülerinin bulunduğu bir savunma hazırladık. Bu karşılaşmayla ilgili şikayette bulunacağız. Bu bir hakem hatası değil apaçık emek hırsızlığı" dedi.

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, sözlerini, "Kimsenin Karşıyaka'nın hakkının çalmasına izin vermeyeceğiz. Bu yolda alacağım cezalar da şampiyonluk yolunda benim en önemli apoletlerim olacak. Bu haksızlık karşısında sesimiz hep gür çıkacak ve takipçisi olacağız. Saha içi ve dışında gerekli tüm mücadeleleri vereceğiz" diyerek tamamladı.

Eskişehirspor maçı sonrası hakem yönetimine kulübün resmi internet sitesinden sert bir açıklamayla tepki gösteren Karşıyaka'da Başkan Büyükkarcı, açıklamada kullanılan ifadeler yüzünden sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkedildi.