Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Karşıyaka'da başantrenör Ahmet Çakı, "Ligde kalmak adına en az 2 galibiyete daha ihtiyacımız var." dedi.



Çakı, yaptığı açıklamada, Karşıyaka'nın çok değerli ve büyük bir kulüp olduğunu ancak bu sezon yaşadıklarının ortada olduğunu belirtti.



Basketbol Süper Ligi'nin zorlu bir lig olduğunu aktaran Çakı, şunları kaydetti:



"Ligin ekonomisi çok yüksek, öyle olunca da çok kaliteli takımlar var. Biz bir maç kazandık. Takıma moral olması açısından çok iyi oldu. Çünkü üst üste kaybetmenin getirdiği gerginlik, stres, zor oluyor. Şimdi oyuncularımızla hep şunu konuşuyoruz; diğer takımlara baktığımızda belki yaratıcılık olarak, hücum olarak eksik olabiliriz. Bu kulübü bu şartlarda ayakta kalmayı başarabilecek bir yer varsa o da Karşıyaka Kulübüdür. Bunu da sağlayan taraftarı, camianın gücü. O yüzden bunları birleştirerek, en iyisini yaparak kalan 7 maçı en iyi şekilde oynayıp umarım mutlu sona ulaşırız."



Ahmet Çakı, art arda 11 maç kaybetmiş bir takımın play-off konuşma ihtimalinin çok zor olduğunu belirterek, "Ligde kalmak adına en az 2 galibiyete daha ihtiyacımız var. Biz 2-3 maç daha kazanıp, son haftalara bu şansı getirebilirsek, play-off ihtimali o zaman konuşulur. Bu hafta alt sıralardaki tüm takımlar kazandı. Bir galibiyet ile birlikte hemen havaya girip 'play-off'larda olur muyuz?' dersek, o bizim konsantrasyonumuzu böler." ifadelerini kullandı.



