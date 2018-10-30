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Karius'un menajerinden Beşiktaş açıklaması!

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius'un menajeri Florian Goll, İngiliz basınında çıkan iddialar hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Karius'un menajerinden Beşiktaş açıklaması!
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30 Ekim 2018 20:42
İngiliz basınında çıkan Beşiktaş'ın Loris Karius'un 2 senelik kiralık sözleşmesini feshedip Liverpool'a gönderileceği iddialarına Alman kalecinin menajeri Florian Goll'dan cevap geldi.

Bild'e konuşan Florian Goll, iddiaları yalanlerken ''Bu iddialar tamamen saçmalık! Loris'in Beşiktaş ile 2 senelik kiralık sözleşmesi bulunuyor. Kulübün bu sözleşmeyi sonlandırma gibi bir düşüncesi yok. Karius, Beşiktaş'ın 1 numarası ve çıktığı ilk maçtan beri kaleyi koruyor. Durum budur!'' sözlerini kullandı.

İDDİA: KARIUS GİDECEK, ORIGI GELECEK

İngiliz Daily Mail gazetesi, Beşiktaş'ın Karius'un sözleşmesini feshedip Divock Origi'yi transfer edeceğini iddia etmişti.

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