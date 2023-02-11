Karim Benzema'dan depremzedelere destek!

Dünyaca ünlü birçok yıldızın depremzedeler için harekete geçtiği yardım kampanyasına son olarak Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema katıldı.



Merih Demiral sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sırada Benzema var. Karim Benzema'nın maçta giyip imzaladığı formasını açık artırmayla satıyoruz! Satıştan elde edilecek gelir deprem bölgesinde kullanılmak üzere bağışlanacaktır. Teşekkürler Hakan Çalhanoğlu" dedi.



Milli futbolcunun girişimiyle daha önce Paris Saint-Germain'in yıldızları Lionel Messi ve Kylian Mbappe, Real Madridli Eden Hazard, Manchester City'den Norveçli Erling Haaland ve Belçikalı Kevin De Bruyne, Tottenham'dan İngiliz Harry Kane, Al Nassr'dan Portekizli Cristiano Ronaldo, Juventus'tan İtalyan Leonardo Bonucci, Roma'dan Arjantinli Paulo Dybala, Atletico Madrid'den İspanyol Alvaro Morata ve Fransız Antoine Griezmann'ın imzalı formaları, açık artırmayla satışa çıkarılmıştı.



Merih Demiral, Ronaldo, Bonucci ve Dybala formalarının 5 milyon liraya satıldığı bilgisini paylaşmıştı.





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