Karar verildi, Trabzonspor'a geri dönüyor

Trabzonspor'un Casablanca'ya kiralık gönderdiği Montasser Lahtimi'nin sözleşmesindeki opsiyon maddesinin aktif olması için 4 maç daha oynaması gerekiyordu.
Ancak kriz yaşanan Fas kulübünde geçici olarak göreve gelen yeni yönetimin talimatı ile 23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesindeki 400 bin Euro'luk, "Maçların yüzde 75'inde oynarsa opsiyon devreye girer" maddesinin aktive edilmemesi kararı alındı. Oyuncu, son maçlarda kadroya alınmadı. Sezon sonuna kadar durum değişmezse Lahtimi, Trabzonspor'a geri dönecek.
23 yaşındaki oyuncu, bu sezon Casablanca'da çıktığı 31 maçta 1 gol 5 asistlik performans göstermişti.
Ancak kriz yaşanan Fas kulübünde geçici olarak göreve gelen yeni yönetimin talimatı ile 23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesindeki 400 bin Euro'luk, "Maçların yüzde 75'inde oynarsa opsiyon devreye girer" maddesinin aktive edilmemesi kararı alındı. Oyuncu, son maçlarda kadroya alınmadı. Sezon sonuna kadar durum değişmezse Lahtimi, Trabzonspor'a geri dönecek.
23 yaşındaki oyuncu, bu sezon Casablanca'da çıktığı 31 maçta 1 gol 5 asistlik performans göstermişti.
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