Karagümrük'te tepki: 'Buna prim vermeyin'

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın sonrasında iyi bir performans sergilediklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Oyuna istekli ve arzulu başladık. İlk 45 dakikada rakip tamamen kapandı. En az 4-5 net gol pozisyonumuz var. İkinci yarıda da bazı pozisyonlara girdik. Topun oyunda kalma süresi çok azdı. Yere yatan arkadaşlar bir türlü kalkmasını bilmedi. Hakemlerden bu tür olaylara fazla prim vermemelerini istiyoruz. Bir hedefimiz var. Her hafta üzerine koyarak oynamak istiyoruz. Seyircilere daha zevkli oyunlar seyrettirmek istiyoruz. Bugün burada kaybedilmiş 2 puan var."



