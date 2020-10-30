Karagümrük, sahasında fırtına estirdi: 5-1

Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Büyükşehir Belediye Erzurum, Vefa Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. ev ashibi ekip maçı 5-1 kazandı.



Karagümrük'ün golleri; 11. ve 45+3. dakikalarda Badou Ndiaye, 28. Lucas Biglia (P), 71. dakikada Ndao ve 90+2. dakikada Sabo'dan geldi. Erzurumspor'un golü ise 90. dakikada Ricardo Gomes'den geldi.



Erzurumspor'da 39. dakikada Ricardo Gomes'in kaydettiği gol, VAR kontrolü sonrası elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.



Bu sonuçla birlikte Karagümrük ligdeki puanını 11'e yükseltti ve maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Erzurumspor ise 7 puanla 15. sırada kaldı.



Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise, aynı haftada Göztepe ise sahasında karşılaşacak.



YENİ TRANSFERLER GOLLE TANIŞTI



Fatih Karagümrük'ün bu sezon başında kadrosuna kattığı Badou Ndiaye ve Lucas Biglia, Kırmızı-Siyahlılar'la ilk gollerini kaydettiler.



MAÇTAN DAKİKALAR



11. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Ndao'nun pasında ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşan Ndiaye, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

25. dakikada Zukanovic'in kafayla indirdiği topla ceza alanı içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Sobiech, Mina'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

28. dakikada Biglia'nın kullandığı penaltı atışında, top ağlara gitti: 2-0.

32. dakikada paslaşılarak kullanılan köşe vuruşu sonrasında topla ceza sahası dışında buluşan Balkovec'in şutunda, meşin yuvarlak kalenin solundan auta çıktı.

38. dakikada İbrahim Akdağ'ın ceza sahası dışından çektiği şutta kalecinin çeldiği top, Ricardo Gomes'in önünde kaldı. Gomes meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ancak hakem VAR kontrolünden sonra golü elle oynama nedeniyle iptal etti.

45+3. dakikada Karagümrük farkı 3'e çıkardı. Biglia'nın yerden kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Ndiaye, rakibini çalımladı ve topu ağlara yolladı: 3-0.

58. dakikada İbrahim Akdağ'ın sağdan ortasında müsait durumdaki Donald'ın kafa vuruşunda, kaleci topu dışarı çeldi.

61. dakikada sağdan çizgiye inan Emrah Başsan'ın yerden pasında penaltı noktasında topla buluşan Obertan'ın şutunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan dışarı çıktı.

71. dakikada Fatih Karagümrük farkı 4'e çıkardı. Sabo'nun pasında topla ceza sahasının sağ çaprazında buluşan Ndao, dar açıda olmasına rağmen uzak köşeye vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-0.

77. dakikada Ndao'nun sağdan ortasında Chahechouhe topa kafasıyla sert vurdu, ancak kaleci meşin yuvarlağı dışarı çeldi.

90. dakikada Erzurumspor farkı 3'e indirdi. Schwechlen'in sağdan pasında topla buluşan Ricardo Gomes, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-1

90+1. dakikada Fatih Karagümrük 5. golü attı. Soldan çalımlara çizgiye kadar inen Darri, topu ceza sahası dışındaki Sabo'ya bıraktı. Müsait durumdaki Sabo, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 5-1.



Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Fırat Aydınus, Esat Sancaktar, Özgür Ertem

Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Ndao (Dk. 84 Ramazan Civelek), Biglia (Dk. 90+1 Koray Altınay), Sabo, Ndiaye (Dk. 79 Zeki Yıldırım), Chahechouhe (Dk. 79 Darri), Sobiech (DK. 84 Mevlüt Erdinç)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet Alkılıç, Mina (Dk. 33 Hasan Hatipoğlu), Teikeu, Schwechlen, Emrah Başsan, Donald, Obertan, İbrahim Akdağ, Hamroun (Dk. 46 Petrus Boumal), Ricardo Gomes

Goller: Dk. 11 ve Dk. 45+3 Ndiaye, Dk. 28 Biglia (Penaltıdan), Dk. 71 Ndao, Dk. 90+1 Sabo (Fatih Karagümrük), Dk. 90 Ricardo Gomes (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Balkovec (Fatih Karagümrük), Dk. 21 Mina (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)



