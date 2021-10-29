TRABZONSPOR'UN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

TRABZONSPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ

TRİBÜNLERDE BAYRAM COŞKUSU

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

'in 11. haftasındaki Karadeniz derbisinde, evindeile karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi bordo-mavililer 2-1'lik skorla kazandı ve liderliğini sürdürdü.Rizespor, 22. dakikada penaltıdan Djokovic'in attığı golle öne geçerken, Trabzonspor'un galibiyet sayılarını 43. dakikada penaltıdan Djaniny ile 73. dakikada Nwakaeme kaydetti.Karşılaşmada sarı kart gören Edgar Ie, Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü. Öte yandan Fildşili yıldız Gervinho, karşılaşmanın 10. dakikasında sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kaldı.Bu sonuçla birlikte üst üste 4. galibiyetini alan ve 8 galibiyet, 3 beraberlik performansıyla puanını 27 yapan Trabzonspor, liderliğini sürdürdü. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa karşısında ilk galibiyetini alan Rizespor ise 4 puanla ligin dibinde kaldı.Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş ile dev maçta karılaşacakken, Rizespor ise evinde Alanyaspor'u konuk edecek.Trabzonspor, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 23 maça taşırken (12 galibiyet, 11 beraberlik), evinde oynadığı maçlardaki kaybetmeme serisini 11 maça yükseltti (7 galibiyet, 4 beraberlik).Bordo-mavililer ayrıca, Rizespor ile oynadığı son 10 Süper Lig maçını kaybetmeyerek rakibine karşı tarihindeki en uzun seriyi yakaladı [8 galibiyet, 2 beraberlik]Öte yandan teknik direktör Abdullah Avcı, kariyerinde Rizespor'u konuk ettiği maçlardaki yenilmezlik serisini sürdürdü [6 galibiyet, 2 beraberlik].Trabzonspor, geçen hafta oynanan Göztepe maçının ilk 11'inde 2 değişiklikle sahaya çıktı.Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmanın solunda Denswil'in yerine Trondsen'i, Yusuf Sarı'nın yerine de Siopis'i ilk 11'de tercih etti.Trabzonspor'da sakatlıkları nedeniyle Göztepe ile oynanan maçın kadrosunda bulunmayan Bakasetas ve Nwakaeme, yedek kulübesinde yer aldı. Bordo-mavililer de Cornelius da maça yedek kulübesinde başladı.Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşma öncesi stadyumda dostluk yemeği verildi.Yemeğe Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet'in yanı sıra, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu da katıldı.Trabzonspor taraftarları, maça yoğun ilgi gösterdi.Taraftar grupları maçı doğu tribününde birlikte izlerken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türk bayrakları dağıtıldı. Taraftarlar maç öncesinde Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı.Çaykur Rizesporlu futbolcular, seremoniye Türk bayraklarıyla çıktı.13. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Gervinho'nun yerine Cornelius, oyuna dahil oldu.14. dakikada Boldrin'in kullandığı serbest atışta, kaleci Uğurcan Çakır, iki hamlede topu kontrol etti.20. dakikada Pohjanpalo'nun ceza alanı içinde dönerek şutunda, savunmada Edgar, topa elle müdahale etti. Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu izleyen Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.22. dakikada Dokovic, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelere göndererek takımını öne geçirdi: 0-1.36. dakikada ceza alanı son çizgisine doğru hareketlenen Cemali Sertel'in rakibinden sıyrılmasının ardından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.41. dakikada Abdülkadir Ömür'ün kullandığı kornerde sonrası arka direkte Hamsik'in şutunda, top savunmada Bolasie'nin eline çarpınca, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.43. dakikada Djaniny, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Gökhan Akkan'ın solundan filelere göndererek eşitliği sağladı: 1-1.45+3. dakikada Hamsik'in soldan kullandığı kornerde, ceza sahası içinde iyi yükselen Cornelius'un kafa şut sonrası kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kontrol etti.65. dakikada Trondsen'in soldan ortasına ceza alanı içinde Djaniny'nin kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.69. dakikada Phiri'nin pası sonrası Pohjanpalo'nun ceza alanı içinde dönerek şutunda, kaleci Uğurcan Çakır güçlükle topu çelmeyi başardı.73. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Bakasetas'ın soldan kullandığı köşe atışı sonrası ceza alanı içinde iyi yükselen Hugo'nun kafa şutunda, Nwakaeme altı pas içinde dokunarak topu filelere gönderdi: 2-1.85. dakikada Bakasetas'ın soldan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde Hugo'nun kafa vuruşunda top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.Medical ParkUğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Edgar, Hugo, Trondsen (Dk. 76 Denswil), Berat Özdemir (Dk. 46 Nwakaeme), Siopis (Dk. 65 Bakasetas), Hamsik, Abdulkadir Ömür, Gervinho (Dk. 13 Cornelius), Djaniny (Dk. 76 Serkan Asan)Gökhan Akkan, Baiano, Holmen, Selim Ay, Cemali Sertel, Sabo, Dokovic (Dk. 80 Deniz Hümmet), Bolasie (Dk. 66 Phiri), Umar (Dk. 80 Remy), Boldrin (Dk. 66 Boyd), Pohjanpalo (Dk. 85 Dabo)Dk. 22 Dokovic (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor), Dk. 43 Djaniny (Penaltıdan), Dk. 73 Nwakaeme (Trabzonspor)Dk. 21 Edgar, Dk. 28 Berat Özdemir, Dk. 70 Trondsen (Trabzonspor), Dk. 28 Boldrin, Dk. 42 Bolaise, Dk. 62 Baiano, Dk. 67 Holmen, Dk. 90+5 Boyd (Çaykur Rizespor)