Karadağ'da düzenlenen Avrupa Judo Şampiyonası sona erdi

Karadağ'da düzenlenen Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası sona erdi. Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Podgoritsa 47 ülkeden 414 sporcunun katıldığı organizasyon sona erdi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Şampiyonada milli judocu Recep Ergin erkekler +100 kiloda 7'nci, Tuğçe Beder kadınlar 48 kiloda 7'nci ve Hilal Öztürk kadınlar +78 kiloda 7'nci oldu.
Şampiyonada milli judocu Recep Ergin erkekler +100 kiloda 7'nci, Tuğçe Beder kadınlar 48 kiloda 7'nci ve Hilal Öztürk kadınlar +78 kiloda 7'nci oldu.