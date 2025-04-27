Karadağ'da düzenlenen Avrupa Judo Şampiyonası sona erdi

Karadağ'da düzenlenen Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Karadağ'da düzenlenen Avrupa Judo Şampiyonası sona erdi
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27 Nisan 2025 23:07
Karadağ'da düzenlenen Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası sona erdi.  Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Podgoritsa 47 ülkeden 414 sporcunun katıldığı organizasyon sona erdi.

Şampiyonada milli judocu Recep Ergin erkekler +100 kiloda 7'nci, Tuğçe Beder kadınlar 48 kiloda 7'nci ve Hilal Öztürk kadınlar +78 kiloda 7'nci oldu.

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