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Karacabey Belediyespor'da Ahmet Taşyürek dönemi

2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Karacabey, önümüzdeki sezon için teknik direktörlük görevi için Ahmet Taşyürek ile anlaşmaya vardı.

calendar 25 Haziran 2025 16:49
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karacabey Belediyespor'da Ahmet Taşyürek dönemi
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Karacabey Belediyespor, 2025/26 sezonu için teknik direktör Ahmet Taşyürek ile anlaşmaya vardı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Karacabey Belediyespor, 2025/26 sezonu teknik direktörlüğü için daha önce kulüpte görev almış olan Ahmet Taşyürek ile anlaşma sağladı.

Geçmiş dönemde Karacabey Belediyespor'da başarılı bir sezon geçiren tecrübeli teknik adam, yeni sezonda da takımın başında olacak. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Ahmet Taşyürek. Takımımız teknik direktörlük görevi için Ahmet Taşyürek ile anlaşmaya varmıştır. Her iki taraf için de hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi.

Son olarak 1923 Mustafakemalpaşaspor'u çalıştıran Ahmet Taşyürek, 2005'ten itibaren Antakyaspor, Kırıkhanspor, Hatayspor, Ümraniyespor, Pendikspor, Şanlıurfaspor, Boluspor, Karşıyaka, 52 Orduspor, Karacabey Belediyespor ve Maraş İstiklal takımlarında teknik direktörlük yaptı.



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