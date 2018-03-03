Karabükspor'dan 7-0 sonrası: 'Direncimiz bitiyor'

Teknik Direktörü'a 7-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.İlk golden sonra dağıldıklarını belirten Açıkgöz, "Umutla hazırlanıyoruz, maça geliyoruz, ilk golden sonra direncimiz bitiyor. Galatasaray ilk yarıda istese daha çok da atabilirdi. Kalemize gelen ilk top gol oldu. Sonra gelen 3 top da golle sonuçlandı, sonra oyun disiplini kalmıyor" diye konuştu.Artık önümüzdeki senenin planlarını yapmaya başlamaları gerektiğini kaydeden teknik adam, "Bu acıyı çekeceğiz, öyle gözüküyor. Önümüzdeki sene oynayacak gençleri de kullanacağız. Bir takımın mücadele verebilmesi için sahada direnç göstermesi lazım. Golü yedikten sonra direnci gösteremiyoruz, kırılganlığımız var." ifadelerini kullandı.