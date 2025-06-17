Kaptan Olcay: Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz'

- "Bayrağımızı en iyi yere getirmek için elimizden geleni yapacağız"

- "İlk hedefimiz, olabilecek en iyi pozisyonda gruptan çıkmak"

A Milli Kadın Basketbol Takımı kaptanı Olcay Çakır Turgut, yarın başlayacak 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini söyledi.Şampiyonadaki ilk maçına 18 Haziran'da Fransa karşısında çıkacak milli takımın güzel bir kamp süreci geçirdiğini belirten Olcay,diye konuştu.Olcay, A Grubu'nda Fransa, İsviçre ve Yunanistan ile yapacakları maçlarda sonuna kadar mücadele ederek Türk bayrağını en iyi yere getirmek için çabalayacaklarını belirtti.Fransa'nın turnuvanın favorilerinden birisi olduğunu vurgulayan milli takım kaptanı, "değerlendirmesinde bulundu.Son üç turnuvada beklenen sonuçları alamadıklarını kaydeden milli basketbolcu, "Tek maç üzerinden oynayıp kaza sonuçları yaşadığımız turnuvalar oldu. Turnuvalar boyunca sakatlıklar yaşadık. Bunların bir bahane olmaması gerekiyor ama ne yazık ki böyle şeyler yaşandı. Şimdi önümüzde bir süreç var. Neyin başarı, neyin başarısızlık olacağıyla ilgili bir şey söyleyemem ama ilk hedefimiz maç-maç gitmek. Fransa, İsviçre sonrasında da Yunanistan maçları var. Gruptan ilk iki takım çıkıyor. İlk hedefimiz olabilecek en iyi pozisyonda gruptan çıkmak. Bizim için bir adım olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.Türk basketbolseverlere destek çağrısında da bulunan Olcay, "diyerek sözlerini tamamladı.