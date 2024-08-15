Kalvin Phillips, Ipswich Town'a gidiyor

Ipswich Town, Kalvin Phillips'in kiralık transferi için Manchester City ile anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Kalvin Phillips, Ipswich Town'a gidiyor
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15 Ağustos 2024 12:49
Premier Lig'in yeni ekiplerinden Ipswich Town, kadrosunu Kalvin Phillips ile güçlendirmeye hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Ipswich Town, İngiliz oyuncunun kiralık transferi için Manchester City ile anlaşma sağladı.

Ipswich Town ve Manchester City arasında Phillips'in kiralık transferi için yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu yer almıyor.

Phillips'in transferinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki Kalvin Phillips'in Manchester City ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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