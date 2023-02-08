Kahramanmaraş'a giden milli boksör Şennur Demir'den yardım çağrısı!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar görenlere destek olmak için şehre giden milli boksör Şennur Demir, yardım çağrısında bulundu.



Şennur Demir, enkaz altında kalan boksör bir ağabeyi için kente geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Öncelikle herkese geçmiş olsun. Gerçekten çok büyük bir yastayız. Depremin olduğu günün hemen ertesi günü buraya geldik. Burada bir boksör ağabeyimiz var. Şu an onun enkazını arıyoruz. Burada çok acil kışlık malzemelere ihtiyacımız var, özellikle battaniye, bere ve eldiven gerekli. Yine temel gıda malzemesine ihtiyaç var. Bebekler için bez, mama ve yiyecek istiyoruz. Bu malzemeler gönderilebilirse çok mutlu oluruz."





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