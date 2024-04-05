Kadınlar Ligi'nde final serisi başlıyor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde final serisi heyecanı başlıyor.



Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin, final serisinin ilk maçında bugün (cuma) karşı karşıya gelecek.



İki takım arasındaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Metro Enerji Salonu'ndaki karşılaşmayı TRT Spor Yıldız yayınlayacak.



Final serisinde 3 galibiyeti alan takım mutlu sona ulaşacak.



FENERBAHÇE NASIL GELDİ?



Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, namağlup lider olarak tamamladığı normal sezonun ardından çeyrek finalde Botaş'ı, yarı finalde de Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 2-0'lık skorlarla geçerek finale yükseldi ve ÇBK Mersin ile eşleşti.



ÇBK MERSİN NASIL GELDİ?



ÇBK Mersin, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 28 maçta aldığı 17 galibiyet 11 mağlubiyetle puan cetvelinin altıncı sırasında tamamladı. Çeyrek finalde OGM Ormanspor'u, yarı finalde ise Beşiktaş BOA'yı 2-0'lık skorla geçen ÇBK Mersin, finale yükseldi.





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