Kadınlar Futbol Ligi'nde haftanın sonuçları...

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 16. haftası, oynanan maçlarla tamamlandı.
Gruplarda yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
1207 Antalyaspor Kadın FK-Altay: 6-0
Kireçburnu-Beşiktaş Vodafone: 0-6
Hatayspor-Ataşehir Belediyespor: 3-0
Fenerbahçe-Fatih Vatanspor: 2-1
Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0
Karadeniz Ereğli Belediyespor-Kocaeli Bayan FK: 5-0
B Grubu:
Bitexen Sivasspor-Konak Belediyespor: 0-2
Çaykur Rizespor-İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor: 3-0
Yukatel Kayseri Kadın FK-ALG Spor: 0-4
Wulfz Fatih Karagümrük-Hakkarigücüspor: 2-0
Galatasaray Hepsiburada-Bitexen Adana İdmanyurduspor: 1-1
Dudullu-Trabzonspor: 1-1
Gruplarda yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
1207 Antalyaspor Kadın FK-Altay: 6-0
Kireçburnu-Beşiktaş Vodafone: 0-6
Hatayspor-Ataşehir Belediyespor: 3-0
Fenerbahçe-Fatih Vatanspor: 2-1
Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0
Karadeniz Ereğli Belediyespor-Kocaeli Bayan FK: 5-0
B Grubu:
Bitexen Sivasspor-Konak Belediyespor: 0-2
Çaykur Rizespor-İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor: 3-0
Yukatel Kayseri Kadın FK-ALG Spor: 0-4
Wulfz Fatih Karagümrük-Hakkarigücüspor: 2-0
Galatasaray Hepsiburada-Bitexen Adana İdmanyurduspor: 1-1
Dudullu-Trabzonspor: 1-1