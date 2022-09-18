Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi takımlarının mücadele ettiği Kadınlar Federasyon Kupası'nda yarı finalistler belli oldu.



Eskişehir'in ev sahipliğinde düzenlenen turnuvaya çeyrek final maçlarıyla devam edildi. Yapılan karşılaşmaların ardından Tourism X Boğaziçi Basketbol, Elazığ İl Özel İdare, Kırklareli Basketbol ve Tarsus Belediyespor adlarını yarı finale yazdırdı.



- Çeyrek final eşleşmeleri



Kupada bugün yapılan çeyrek final maçlarında alınan sonuçlar şöyle:



Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor-Tourism X Boğaziçi Basketbol: 50-52



Elazığ İl Özel İdare-İzmit Belediyespor: 73-59



BOTAŞ Gelişim-Kırklareli Basketbol: 48-54



Tarsus Belediyespor-Elazığ Basketbol: 84-68



- Yarı final programı



Turnuvada yarı final maçları yarın Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda yapılacak. Rakiplerini geçen takımlar, 19 Eylül Pazartesi günü yapılacak final maçında karşı karşıya gelecek.



Yarı final maç programı şöyle:



15.15 Tourism X Boğaziçi Basketbol-Elazığ İl Özel İdare



17.30 Kırklareli Basketbol-Tarsus Belediyespor





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