Kadınlar EuroCup'ta şampiyon Villeneuve d'Ascq LM

Kadınlar EuroCup final serisinde Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM takımı, İspanya temsilcisi BAXI Ferro takımını 84-70 mağlup ederek şampiyon oldu.



Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM takımı, Kadınlar EuroCup final serisinde İspanya temsilcisi BAXI Ferro takımı ile karşı karşıya geldi. Fransız ekibi, deplasmanda aldığı 78-75'lik galibiyetin ardından evinde oynadığı rövanş maçını da 84-70 kazanarak şampiyon oldu. Geçtiğimiz sezon Kadınlar EuroLeague final oynayan Villeneuve d'Ascq LM, bu kez Kadınlar EuroCup'ta kupaya uzanarak 10 yıl önce aynı turnuvada elde ettiği şampiyonluğun yanına bir yenisini ekledi.



Final serisinin En Değerli Oyuncusu (MVP), ilk maçta 25 sayı kaydeden ve rövanşta 16 sayı, 7 asistlik performans sergileyen Carla Leite oldu. Bu zaferle birlikte Villeneuve d'Ascq LM, turnuvayı birden fazla kazanan üçüncü takım olarak Dynamo Moscow ve Galatasaray'ın yanına adını yazdırdı. Türkiye'den Kadınlar EuroCup'ta yer alan Bodrum Basketbol normal sezonda, Galatasaray Çağdaş Factoring Son 16 Turu'nda ve Beşiktaş ise çeyrek finallerde turnuvaya veda etmişti.



