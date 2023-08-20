Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya!

İspanya, İngiltere'yi 1-0 mağlup ederek Kadınlar Dünya Kupası'nda ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya!
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20 Ağustos 2023 15:02
Son güncelleme 20 Ağustos 2023 15:58
Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası finalinde İspanya ile İngiltere kozlarını paylaştı.

İspanya, rakibini 1-0 mağlup ederek kupaya uzanmayı başardı. Karşılaşmada İspanya'ya galibiyeti getiren golü, 29. dakikada Olga Carmona Garcia attı.

İspanya ayrıca Jenifer Hermoso ile 69. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonucun ardından İspanya, ilk finalinde kupaya uzanmayı başardı.  İspanya; ABD, Norveç, Almanya ve Japonya'dan sonra FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanan 5. farklı takım oldu.

İspanya kupayla birlikte 10, İngiltere ise 7.5 milyon dolar para ödülü alacak.

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