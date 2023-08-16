Kadınlar Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu!

Yeni Zelanda ve Avustralya'nın ortaklaşa düzenlediği 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda finale çıkan ikinci takım da belli oldu. Yarı final mücadelesinde Avustralya ile İngiltere karşı karşıya geldi.



Avustralya Stadyumu'nda oynanan yarı final karşılaşmasında rakibini 36'ncı dakikada Ella Toone, 71'inci dakikada Lauren Hemp ve 86'ncı dakikada Alessia Russo'nun golleriyle 3-1 mağlup eden İngiltere tarihinde ilk kez finale yükseldi. Ev sahibi Avustralya'nın tek golü ise 63'üncü dakikada Samantha Kerr'den geldi.



Öte yandan İngiltere, namağlup olarak finale yükseldi. Turnuvanın finalinde İspanya ile İngiltere 20 Ağustos Pazar günü karşı karşıya gelecek. Avustralya Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 13.00'te başlayacak.



Avustralya ile İsveç ise 19 Ağustos Cumartesi günü 11.00'de üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.



