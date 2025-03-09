Kadın Süper Ligi'nde 19. hafta sonra erdi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 19. hafta karşılaşmaları sona erdi.
Alınan sonuçlar şöyle:
Karadeniz Ereğli Belediyespor-ALG Spor: 0-3 (Hükmen)
Bornova Hitabspor-Amed Sportif Faaliyetler: 4-1
Galatasaray-Fenerbahçe Petrol Ofisi: 1-1
Trabzonspor-Beşiktaş JK United Payment: 2-0
Ünye Kadın Spor Kulübü-Fatih Vatanspor: 0-0
Çekmeköy Bilgidoğa-Hakkarigücüspor: 0-3
Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Beylerbeyispor: 3-1
LİGDEKİ SON DURUM
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 19. hafta sona ererken Fenerbahçe 49 puanla liderliğini korudu. Aynı puana sahip olan Ankara Büyükşehir Belediyesi averaj farkıyla ikinci sırada yer alırken, Beşiktaş ise 40 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
Alınan sonuçlar şöyle:
Karadeniz Ereğli Belediyespor-ALG Spor: 0-3 (Hükmen)
Bornova Hitabspor-Amed Sportif Faaliyetler: 4-1
Galatasaray-Fenerbahçe Petrol Ofisi: 1-1
Trabzonspor-Beşiktaş JK United Payment: 2-0
Ünye Kadın Spor Kulübü-Fatih Vatanspor: 0-0
Çekmeköy Bilgidoğa-Hakkarigücüspor: 0-3
Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Beylerbeyispor: 3-1
LİGDEKİ SON DURUM
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 19. hafta sona ererken Fenerbahçe 49 puanla liderliğini korudu. Aynı puana sahip olan Ankara Büyükşehir Belediyesi averaj farkıyla ikinci sırada yer alırken, Beşiktaş ise 40 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
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