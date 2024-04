Kadın Güreş Milli Takımı'nın hedefi olimpiyatlara 6'da 6 kotayla gitmek

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 5-7 Nisan tarihleri arasında yapılacak kalifikasyon maçlarına katılacak Serbest Güreş Kadın Milli Takımı, 4 kota daha alarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 6'da 6 ile mücadele etmek istiyor.



Serbest Güreş Kadın Milli Takımı, İstanbul'da bulunan Mersinli Ahmet Eğitim Kompleksi Spor Tesisleri'nde hazırlanıyor. Milli sporcular, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 5-7 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek kalifikasyon mücadelelerine katılacak ve olimpiyat kotası için mücadele edecek.



Milli takım, ekip halinde kota mücadelesi veriyor. Takımdaki birlik ruhuyla çalışmalarını sürdüren Ay-yıldızlı güreşçiler, Yasemin Adar Yiğit, Buse Tosun Çavuşoğlu, Evin Demirhan Yavuz, Zeynep Yetgil, Elvira Kamaloğlu, Kadriye Aksoy ve Nesrin Baş, hazırlık aşamalarından ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki hedeflere dair Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.



Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, 2023 Dünya Şampiyonası'nda sakatlığından dolayı güreşemediğini hatırlatarak, "Bir operasyon geçirmek zorunda kaldım. Sonrasında Avrupa Şampiyonası'na iyi bir şekilde hazırlandım ve şampiyon oldum. Gayet başarılı bir dönem içerisindeyiz. Şimdi de 5-7 Nisan tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Avrupa kalifikasyonuna hazırlanacağız. Hedefimiz Paris'te düzenlenecek olimpiyatlara katılmak. Orada alınmamış altın madalyayı kazanmayı hedefliyoruz. 6 siklette olimpiyatlara gitmeye sahibiz. Biz bu yıl 6'da 6 ile giderek bir tarih yazmak istiyoruz. İnşallah da bu isteklerimizi gerçekleştiririz" dedi.



"ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETTİĞİMİZDE ACILARIN HEPSİNİ UNUTUYORUZ"



Hazırlık sürecinde ve sonrasında çok büyük fedakarlıklar yapıldığını ifade eden 32 yaşındaki milli güreşçi, "Bunu her zaman söylüyorum. Yılın neredeyse 11 ayı kamptayız zaten. Ailemizden çok uzaktayız. Sürekli uluslararası organizasyonlarda yer alıyoruz. Ailemiz de çok büyük bir özlem ve hasret çekiyor. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğimizde, şampiyon olduğumuzda, bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşı'mızı okuttuğumuzda acıların hepsini unutuyoruz. Güzel hatıralar bizde yer ediyor. Benim en önemli motivasyon kaynağım: 'Bize inanmayan insanları mahcup etmek için bu yola çıktık'. Başta çok fazla ön yargıyla karşılaşmıştık. 2016 yılından bu yana kadın güreşinde çok büyük bir başarı var. Çok büyük bir azim ve emek var. Gözle görülür bir şekilde ilerleme var. Bakanlığımızdan geldiklerinde kadın güreşçilerin çok iyi bir yolda ilerlediği söyleniyor" diye konuştu.



"KOLEKSİYONUMDAKİ TEK EKSİK OLİMPİYAT ALTIN MADALYASI"



Koleksiyonunda biri hariç tüm altın madalyalara sahip olduğunu anımsatan milli güreşçi, "Avrupa'da sayısız, dünya şampiyonalarında, Akdeniz Oyunları'nda ve İslam Oyunları'nda da aynı şekilde. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya elde etmiştim. Koleksiyonumdaki tek eksik olimpiyat altın madalyası. Hedefim 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmak" ifadelerini kullandı.



Türk kadınının her zaman çok güçlü olduğunu belirten Yasemin Adar, "Bunu çok iyi bir şekilde biliyoruz. Buna bir çok savaşta şahit olduk. Biz Nene Hatun'ların Şerife Bacı'ların torunlarıyız. Biz mindere çıktığımızda nereden geldiğimizi biliyoruz. Minderde de Türk kadınının gücünü en iyi şekilde göstermek istiyoruz. Bu şekilde de Allah da bizlere yardımcı oluyor" şeklinde konuştu.



BUSE TOSUN ÇAVUŞOĞLU: OLİMPİYATLARDA KADIN GÜREŞİNİN YENİ TARİHLER YAZMASINI UMUT EDİYORUM



2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na daha önce kota alan ve milli takıma destek için kampta bulunan milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "Kota için kalifikasyona hazırlanan dört arkadaşımız var. İlk kampımızı yapıyoruz. Takımımız çok iyi hazırlandı. Bizler de onlara destek olduk, yardımcı olduk. Biliyorsunuz ki Evin 50 kiloda, 68 kiloda ben ülkemize kota kazandırmıştık. Şimdi arkadaşlarımızla dört kota aramaya gidiyoruz. İyi bir ekibiz. Bireysel değiliz. Kotayı milli takım için almak istiyoruz. İnşallah onlar da kotaları alır ve olimpiyat yolunda altı kotayla gideceğimize inanıyorum. Hedefimiz bu yönde" diye konuştu.



Hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu vurgulayan 28 yaşındaki güreşçi, "Dünya şampiyonasında ülkeme altın madalya kazandırdım. Zirvenin en üst basamağındaydım. Avrupa şampiyonası da bizim için güzel oldu. Orada da ülkeme altın madalya kazandırdım. Son Avrupa ve dünya şampiyonu olarak olimpiyatlara gidiyorum. Sıralamada da 1 numarayım. Dediğim gibi bir kaza bir bela olmazsa olimpiyatlarda da ülkeme altın madalya kazandıracağım. Bütün hedefim bu yönde. Altın madalya ile inşallah ülkemize dönmek nasip olur" değerlendirmesinde bulundu.



6'da 6 kotayla olimpiyatlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini aktaran Buse, "2016 Rio Olimpiyatları'nda Türkiye'nin en genç kadın güreşçisi olmuştum. 20 yaşındaydım ve şu an 28 yaşında Avrupa ve dünya şampiyonu olarak olimpiyatlara katılıyorum. İkinci olimpiyatlarım olacak. Antrenmanlarımız olimpiyatlara yönelik oldu. Hazırlıklarımız dünya veya Avrupa şampiyonasına göre değil dört yılda bir gelen olimpiyatlara yönelik oluyor. Çok sıkı çalışıyoruz. Çok büyük fedakarlıklar yapıyoruz. Evimize bile gitmiyoruz neredeyse. Üç veya dört gün gidip valizimizi değiştirip kendimizi milli takım kampında buluyoruz. Emeklerimizin karşılığını alacağız. 6'da 6 kotayla ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve kadın güreşinin yeni tarihler yazmasını umut ediyorum. Başaracağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"OLİMPİYAT VE ŞAMPİYONLUK HEDEFİ OLAN SPORCUNUN FEDAKARLIK YAPMASI GEREKİYOR"



Büyük fedakarlıklar yaptıklarını anlatan milli sporcu, "Kendimize hocamızın da dediği gibi bu dönemde bir bebek gibi bakıyoruz. Günde 5 saat antrenman yapıyoruz. Sabah ve akşam 2,5 saat olmak üzere. Bizler kotayı aldık ve birlikte program yaptığımız için biz de yoğun tempodayız. Hazırlıklar nasıl iyi geçerse olimpiyatlarda da bunu iyi bir şekilde yansıtabiliriz. Sosyal hayatımız sıfır diyebilirim. Olimpiyat ve şampiyonluk hedefi olan sporcunun birçok şeyden fedakarlık yapması gerekiyor. Biz de o dönemdeyiz. Olimpiyatlardan sonra tatilde ailelerimizle güzelce vakit geçireceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.



EVİN DEMİRHAN YAVUZ: UMARIM ARKADAŞLARIM DA KOTAYI ALIR VE TAM TAKIM OLİMPİYATLARA KATILARAK BİR TARİHİ YAŞARIZ



Avrupa'nın en iyi milli takımı olduklarının altını çizen Ay-yıldızlı güreşçi Evin Demirhan Yavuz, şunları kaydetti:



"Ülkeme 50 kiloda olimpiyat kotası kazandırdım. Avrupa ve dünya şampiyonluğum var. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları çalışmalarına başladık. Hazırlıklarımız çok iyi gidiyor. Bu jenerasyon zaten Türk kadın güreşinde tarihe imza attı. Türk kadın güreş tarihimiz uzun yıllara dayanmıyor. Kısa süre içinde ilklere imza attık. Ciddi başarılar elde ettik. Almadığımız madalya kalmadı gibi. Sadece olimpiyatlarda altın madalyamız yok. Bizi motive eden şeylerden biri bu. Alınmamış madalyayı alarak tarihe geçmek. Türkiye'de güreşe başlamış tüm kadın sporcuların kaderi neredeyse aynı. Kimse kadının güreş yapacağını, mindere çıkacağını, orada başarılı olacağını düşünmüyordu. Biz bu ön yargıyı kırdık. Bunun arkasında gerçekten hırslı olmamız var. Türk kadını ne isterse başarır. Biz buna hep inandık. O yüzden de başarı geldi. Şu anda Avrupa'nın en iyisiyiz. Son üç yıldır kürsünün ilk iki basamağında yer alıyoruz. Dünya şampiyonasında da iki kota almayı başardık. Geldiğimiz nokta büyük bir başarı. İnanıyorum olimpiyatlarda da altın madalya gelecek. Arkadaşlarımız dört kota için Bakü'de savaş verecek. Umarım arkadaşlarım da kotayı alarak tam takım olimpiyatlara katılarak bir tarihi yaşamış olacağız. İnşallah bu tarihi an da altın madalya ile taçlanır. Bakanlığımızın, federasyonumuzun, kulüplerimizin büyük emeği var, onlara teşekkür ediyorum. Bu destekler arkamızda büyük bir güç oluşturuyor. Minderde yalnız olsak da bu birliğin gücüne inanıyorum. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için mücadele edeceğiz. Takım ruhu ile çalışıyoruz. Başarı birlikten geliyor."



Yoğun bir tempodan geçtiklerini belirten 28 yaşındaki milli sporcu, "2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan sonra Paris için çalışmalarımıza başlamıştık. Bir altın madalyamız yok ve Türk kadını olarak buna ihtiyacımız var. Artık son viraja girdik. Hazırlıklarımız yoğun geçiyor. Çalışmalarımızın karşılığını da Bükreş'te Avrupa Şampiyonası'nda göstermiş olduk. 3 altın madalya aldık, toplamda beş madalya ile takım halinde ikincilik elde ettik. İyi gidiyoruz. Önümüzdeki tüm turnuvaları çok iyi değerlendirdik. Planladığımız şekilde ilerliyoruz" dedi.



ZEYNEP YETGİL: BAZI HAYALLER GERÇEK OLMAYI ÇOK HAK EDİYOR



Yaklaşık 1,5 ay önce Romanya'nın başkenti Bükreş'te Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda üçüncülük elde ettiğini hatırlatan Zeynep Yetgil, "Şimdi olimpiyatlar için Azerbaycan'ın Bakü kentinde kota maçımız var. Hazırlıklarımız yoğun ve tempolu bir şekilde devam ediyor. İlk ikiye giren olimpiyatlara katılmaya hak kazanıyor. Bütün hedefim orada final yapıp ülkemi olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil etmek. Bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum" şeklinde konuştu.



Hedeflerinin Bakü'de olimpiyat kotası almak olduğunu belirten 23 yaşındaki güreşçi, "Hep şunu diyorum: 'Bazı hayaller gerçek olmayı çok hak ediyor'. Çok küçük yaştan beri olimpiyatların, zirvenin çok fazla hayalini kuruyorum. Bu beni motive ediyor. Ailem en büyük destekçim. Anne ve babama sözlerim var. Bunlar beni kamçılıyor. Ben Avrupa şampiyonasından önce bir sakatlık yaşadım. Öyle bir sakatlığın ardından mindere çıkıp madalya almak, daha güçlü bir Zeynep ile karşılaşmak beni motive etti. Umarım Bakü'de kotayı alabiliriz" diyerek sözlerini tamamladı.



ELVİRA KAMALOĞLU: HEDEFİMİZ OLİMPİYATLARDA BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRMAK



23 yaşındaki milli sporcu Elvira Kamaloğlu ise şu ifadeleri kullandı:



"Hazırlıklarımız yorucu geçiyor. Çok güzel bir hazırlık süreci geçiriyoruz. Kota için hazırız. Kotayı alıp olimpiyatlara gitmeyi hedefliyoruz. Bu kadar antrenman, bu kadar çaba, bu kadar emek olimpiyatlara katılmak için. Sürekli bunun hayaliyle yaşıyoruz. Bunu kotayı alarak taçlandıracağız. Hedefimiz olimpiyatlarda bayrağımızı dalgalandırmak. Sürekli olimpiyatları düşünerek kendimi motive ediyorum."



KADRİYE AKSOY: ALINMAYAN MADALYAYI ALMAK VE OLİMPİYAT ŞAMPİYONU OLMAK İSTİYORUM



Bakü'de kotayı alarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedeflediğini anlatan 24 yaşındaki milli güreşçi Kadriye Aksoy, "Çok güzel bir hazırlık sürecindeyiz. Hazırlık sürecimiz Bolu'da başladı. Orada çalışmalarımızı sürdürdük. Burada son hazırlıklarımızı yaparak inşallah maçlara katılacağız. Hedefime kitlenerek motive oluyorum. Sadece minderi düşünüyorum. Dışarıdaki hiçbir şeyi düşünmüyorum. Tamamen şampiyonluğa odaklandım. Genç kızlara da örnek olmak istiyorum. Minderde mücadele ederken ailemi düşünüyorum. Adım adım giderek önce Bakü'de kotayı almak istiyorum. Bakü'de bitirmek istiyorum bu işi. Alınmayan madalyayı almak istiyorum ve olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum" diye konuştu.



NESRİN BAŞ: MİLLİ TAKIM OLARAK BİZ İYİ BİR TAKIMIZ



21 yaşındaki milli güreşçi Nesrin Baş, takım arkadaşlarına yardımcı olmak için kampta olduklarını belirterek, şunları söyledi:



"Hazırlıklar iyi gidiyor. Arkadaşlarımız kota almak için Azerbaycan'a gidecek. Çok iyi hazırlandık. Birbirimize yardımcı olduk. İnşallah Allah nasip ederse 4'te 4 kotayla ülkemize dönerler. Milli takım olarak biz iyi bir takımız. Birbirimizi de her zaman destekliyoruz. Zorlu antrenmanlarımız oluyor. Yeri geldiğinde ağladığımız idmanlarımız oluyor. Her zaman beraberiz. Arkadaşlarımıza yardımcı olmak için buradayız. Sonuna kadar mücadele ediyoruz. Umarım kotaları alarak dönerler. Dualarımızı onlardan esirgemiyoruz."





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU